مستشفى الأمير حمزة يبدأ تطبيق آلية جديدة لتنظيم مواعيد مراجعي العيادات

خبرني - يبدأ مراجعو العيادات في مستشفى الأمير حمزة، اعتبارا من اليوم الأحد، الاستفادة من قرار إعادة تنظيم توزيع المراجعين على ساعات عمل العيادات الخارجية، ضمن آلية جديدة تهدف إلى الحد من الازدحام وتحسين انسيابية تقديم الخدمة وتسريع حصول المرضى على الرعاية الطبية بهدوء ومن دون اكتظاظ.

ويأتي هذا الإجراء عقب زيارة أجراها وزير الصحة إبراهيم البدور إلى المستشفى قبل قرابة أسبوعين، حيث لاحظ خلال جولته أن المرضى يحصلون على مواعيد مراجعة ضمن فترات صباحية خلال الساعات الثلاث الأولى فقط، إلى جانب حضور أعداد كبيرة منهم قبل مواعيدهم المحددة، مما تسبب بحالة من الاكتظاظ داخل العيادات.

وعلى إثر ذلك، جرى التوجيه بإعادة تنظيم توزيع المرضى على ساعات عمل العيادات، بحيث تبدأ العيادات فعليا باستقبال المرضى من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة والنصف مساء، بدلا من تكديس المواعيد خلال ساعات الصباح، بما يضمن توزيع أعداد المراجعين على مدار اليوم بصورة أكثر انسيابية وتنظيما.

كما تضمن التوجيه إرسال رسائل نصية إلى هواتف المرضى تتضمن مواعيد حضورهم المحددة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالحضور في الوقت المحدد وعدم المجيء قبل موعد المراجعة الوارد في الرسالة، وذلك للتخفيف من الازدحام وتحسين تجربة المرضى داخل المستشفى.

وتشمل الإجراءات أيضاً توفير خط ساخن على الرقم (0785514638) لغايات التواصل والاستفسار في حال عدم وصول الرسائل النصية أو وجود أي ملاحظات تتعلق بالمواعيد.

وبحسب النظام الجديد، تم بالفعل إرسال رسائل نصية إلى مراجعي العيادات المشمولين بمواعيد يوم الأحد، على أن تُرسل لباقي الأيام تباعا خلال الأسبوع، تمهيدا لبدء تطبيق الآلية الجديدة اعتبارا من صباح الأحد.

وشملت المرحلة الأولى عيادات العظام، والغدد الصماء، والمسالك البولية، والتأهيل الطبي، والباطني، والروماتيزم، والعيون، وجراحة الثدي، على أن يتم تقييم التجربة لاحقا تمهيدا لتوسيعها لتشمل تخصصات إضافية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات وتقليل الازدحام داخل المستشفى.

وأهاب مستشفى الأمير حمزة بالمواطنين الالتزام بمواعيد مراجعاتهم وعدم الحضور قبل الوقت المحدد، مؤكدا أن تسجيل المرضى سيتم وفق الموعد المحدد لكل مراجع.