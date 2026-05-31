لماذا لا ينصح بصب الماء المغلي في أواني التفلون

خبرني - يشير الكيميائي أندريه دوروخوف، إلى أن الماء الساخن جدا يتلف أواني الطهي غير اللاصقة. ولكن البعض يسكب الماء المغلي مباشرة على المقلاة بعد الطهي لتسهيل تنظيفها.

ووفقا له، قد يزيل هذا الدهون بسرعة ويسهل تنظيف السطح. ولكن في الواقع، يحفز هذا التغيير المفاجئ في درجة الحرارة عمليات مدمرة في المادة.

ويشير إلى أن طبقة البوليمير غير اللاصقة توضع على السطح الداخلي لقاعدة المقلاة المعدنية - التي غالبا ما تكون مصنوعة من الألومنيوم أو الفولاذ. وبعد ذلك تصلب الطبقة بالمعالجة الحرارية في فرن صناعي. عند درجات الحرارة العالية، تتلبد الجزيئات، وتشكل رابطة قوية بين طبقة البوليمر والقاعدة المعدنية.

ويقول: "عند سكب الماء البارد في مقلاة ساخنة، أو الماء المغلي في مقلاة باردة، يحدث تغير حاد في درجة الحرارة. معامل التمدد الحراري للتفلون أعلى من معامل المعادن، لذلك يؤدي هذا التغير الحاد في درجة الحرارة إلى ظهور تشققات دقيقة في الطلاء. قد لا تكون هذه التشققات مرئية بالعين المجردة، لكن بنية الطلاء تصبح أقل تجانسا وأقل مقاومة للإجهاد. يتغلغل الماء في هذه العيوب الدقيقة، ليصل إلى السطح الفاصل بين البوليمر والمعدن. ومع زيادة التسخين، يتمدد الماء، ويزداد الضغط داخل التجاويف الدقيقة، وتضعف الرابطة بين الطلاء والسطح. ونتيجة لذلك، يبدأ الطلاء بفقدان تماسكه: فتظهر أولا مناطق باهتة، ثم خشونة، ثم تقشر موضعي".

ووفقا له، في حال وجود تشققات دقيقة على السطح، تتغلغل المكونات القلوية من المواد الكيميائية المنزلية بسهولة أكبر في بنية الطلاء، ما يسرع من تدهوره. والشخص الذي يغسل المقلاة بالماء المغلي يعتقد أنه يزيل البقع بسرعة أكبر، لكنه في الواقع يقصر من عمر المنتج.

ويقول: "لذلك بعد الطهي، يجب رفع المقلاة عن الموقد وتركها لتبرد بشكل طبيعي. وعندما تقترب درجة حرارة سطحها من درجة حرارة الغرفة، يمكن غسلها بالماء الدافئ والمنظف".