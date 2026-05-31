التمر.. فوائد صحية مهمة وتحذيرات من الاستهلاك المفرط

خبرني - تزداد شعبية التمور حول العالم باعتبارها خيارا غذائيا طبيعيا يجمع بين المذاق الحلو والفوائد الصحية المتعددة، في وقت يتجه فيه كثيرون إلى استبدال الوجبات الخفيفة المصنعة بأطعمة مغذية.

ولم تعد التمور مجرد عنصر تقليدي في مطابخ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بل أصبحت محور اهتمام متزايد لدى خبراء التغذية والأبحاث الحديثة، التي تربط بينها وبين تحسين صحة الأمعاء ودعم مستويات الكوليسترول وتعزيز صحة القلب.

وتتميز التمور بطعمها الحلو الشبيه بدبس السكر وقوامها الطري، كما تحتوي على مجموعة مهمة من العناصر الغذائية. فالحصة التي تزن 100 غرام توفر نحو 8 غرامات من الألياف الغذائية، ما يساعد على تحسين الهضم وتعزيز انتظام حركة الأمعاء.

وأظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا التمور يوميا لمدة 21 يوما لاحظوا تحسنا في حركة الأمعاء دون التعرض للإسهال.

كما تحتوي التمور على معادن أساسية، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والنحاس والمنغنيز، وهي عناصر ضرورية لدعم وظائف القلب والعضلات والأعصاب، والمساعدة في إنتاج خلايا الدم الحمراء والحفاظ على صحة العظام.

وتوفر التمور أيضا فيتامين B6، إلى جانب مضادات أكسدة مثل الفلافونويدات والكاروتينات والأحماض الفينولية، التي تساعد في حماية الجسم من الالتهابات والإجهاد التأكسدي.

وفي المقابل، ينصح الخبراء بتناول التمور باعتدال بسبب احتوائها على نسب مرتفعة من السكريات والسعرات الحرارية. فكل 100 غرام من التمر تحتوي على ما بين 275 و315 سعرة حرارية، إضافة إلى نحو 65 غراما من السكر الطبيعي.

وترى أخصائية التغذية نيكولا لودلام-راين أن التمور لا تعد علاجا مباشرا لخفض الكوليسترول، لكنها قد تكون جزءا مفيدا من نظام غذائي صحي إذا استُخدمت بديلا عن الحلويات والأطعمة الفائقة المعالجة.

وتوضح أن الألياف القابلة للذوبان الموجودة في التمر قد تساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول في الأمعاء، كما أن احتواءه على مركبات نباتية ومضادات أكسدة قد يدعم صحة القلب بشكل عام.

وأشارت دراسات حديثة إلى أن تناول التمر بانتظام قد يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية، فيما لا تزال النتائج المتعلقة بالكوليسترول الضار (LDL) غير حاسمة.

كما كشفت أبحاث أخرى أن التمور تؤدي دورا مهما في دعم صحة الأمعاء، إذ تعد من الأغذية التي تغذي البكتيريا النافعة داخل الجهاز الهضمي، ما يساعد على تحسين الهضم وتعزيز المناعة.

ويمكن إدخال التمور بسهولة إلى النظام الغذائي اليومي، سواء بإضافتها إلى العصائر أو الزبادي أو الحلويات، أو تناولها مع المكسرات وزبدة الفول السوداني للحصول على وجبة خفيفة متوازنة.

وتنصح لودلام-راين بتناول التمر مع مصدر للبروتين أو الدهون الصحية للمساعدة في إبطاء امتصاص السكر والحفاظ على استقرار مستوياته في الدم.

ورغم انتشار وصفات الحلويات الصحية المعتمدة على التمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد خبراء التغذية أن الاعتدال يبقى الأساس، خاصة أن حبة التمر الواحدة تحتوي على نحو 70 سعرة حرارية، ما قد يحول بعض الوصفات إلى مصدر مرتفع بالسكريات والدهون إذا جرى الإفراط في تناولها.