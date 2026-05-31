مصر.. القبض على فنانة استعراضية بتهمة نشر فيديوهات خادشة

خبرني - ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على فنانة استعراضية أثناء تواجدها بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، وذلك على خلفية اتهامها بتصوير وبث مقاطع فيديو اعتبرت خادشة للحياء العام.

وبدأت تفاصيل الواقعة برصد الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، نشاطاً للفنانة على الفضاء الإلكتروني، حيث تبين قيامها بنشر واستعراض مقاطع مرئية تتضمن "رقصاً بملابس لا تتناسب مع قيم المجتمع، والإتيان بإيحاءات وحركات خارجة تتنافى مع الآداب العامة والقيم المجتمعية".

وفور انتهاء التحريات وسلسلة الفحص الفني للمقاطع المنشورة، جرى تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهمة.



ونجحت مأمورية أمنية تابعة لقطاع الشرطة المتخصصة في تحديد مكان تواجد الفنانة الاستعراضية، حيث أُلقي القبض عليها بدائرة قسم شرطة شرم الشيخ.

وعثرت القوات بحوزة المتهمة على هاتف محمول مستخدم في إدارة حساباتها الرقمية، وبتوقيع الفحص الفني المبدئي عليه من قِبل المختصين، تبين احتواؤه على الدلائل والمواد المرئية التي تؤكد نشاطها، ومقاطع الفيديو التي تم رصدها مسبقاً.

وبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترفت بالاتهامات المنسوبة إليها، موضحةً أنها تعمدت نشر تلك المقاطع الاستعراضية والإيحاءات عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي كآلية تسويقية لزيادة أعداد المتابعين ورفع نسب المشاهدات، مما يتيح لها تحقيق أرباح مالية دورية من تلك المنصات.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة، وإحالة المتهمة والمضبوطات إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.