إنريكي يعادل غوارديولا وزيدان ويقترب من رقم أنشيلوتي التاريخي

خبرني - واصل المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، هوايته في حصد الألقاب خلال مسيرته التدريبية مع الساحرة المستديرة.

وقاد إنريكي سان جيرمان للاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، عقب فوزه (4-3) على أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح، التي لجأ إليها الفريقان عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1) في المباراة النهائية للمسابقة القارية، في العاصمة المجرية بودابست ، مساء السبت.

وهذا هو اللقب الثالث لإنريكي بدوري أبطال أوروبا، بعدما سبق أن حمل كأس البطولة مع فريقه السابق برشلونة الإسباني عام 2015، فضلا عن فوزه بالمسابقة أيضا في العام الماضي مع سان جيرمان.


وتساوى إنريكي مع عدد ألقاب مواطنه جوسيب غوارديولا في دوري الأبطال، بالإضافة إلى كل من الفرنسي زين الدين زيدان والإنجليزي الراحل بوب بيزلي، حيث يبتعد الرباعي بفارق لقبين خلف الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، أكثر المدربين حصولا على البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز.

