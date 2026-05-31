دوري أبطال أوروبا: اشتباكات واعتقالات عقب فوز سان جيرمان باللقب

خبرني - أُلقي القبض على أكثر من 12 شخصا في العاصمة الفرنسية باريس خلال نهائي دوري أبطال أوروبا الذي شهد فوز باريس سان جيرمان على أرسنال بركلات الترجيح 4-3 بركلات الترجيح (1-1 في الوقتين الاصلي والإضافي) واحتفاظه باللقب، وفق ما أفادت الشرطة السبت.

وقد نُشر نحو 22 ألف شرطي في مختلف أنحاء فرنسا، من بينهم 8 آلاف في باريس، بعد أعمال عنف شابت فوز سان جيرمان باللقب العام الماضي.

وبحلول الساعة 8:30 مساء بالتوقيت المحلي (18:30 بتوقيت غرينيتش)، أفادت الشرطة بتوقيف 2216 شخصا وتغريم 89 آخرين.

كما اعتُقل 45 شخصا، واحتُجز 13 منهم. وضُبطت نحو 24 شعلة نارية ونحو 100 لعبة نارية، بينما تضرر موقف حافلات في شارع جانبي متفرع من شارع الشانزليزيه في وسط باريس. وأُصيب شرطي واحد.

وأفادت الشرطة بتضرر مخبز ومطعم في شارع فرساي، بالقرب من ملعب "بارك دي برانس" التابع لنادي باريس سان جيرمان، جنوب غرب باريس، حيث تجمع ما بين 4000 و5000 شخص خلال المباراة، وأُلقيت مقذوفات على عناصرها.

وقال متحدث باسم الشرطة إن نحو 150 شخصا حاولوا الدخول من إحدى البوابات قرب الملعب، لكن الشرطة صدّتهم.

وأفاد مراسل فرانس برس من الموقع بوقوع اشتباكات بين الشرطة والمشجعين قرب الملعب، وردّت الشرطة باستخدام الغاز المسيّل للدموع بعد إلقاء الألعاب النارية.

وصرّح وزير الداخلية لوران نونيز بوجود "نظام قوي ومتين للغاية" للحد من أي أعمال عنف.

وضمن السياق ذاته، قال متحدث باسم الشرطة "مسؤوليتنا هي ضمان احتفال هادئ وآمن للجميع".

وفي العام الماضي، انتشر 5400 عنصر من الشرطة في باريس وضواحيها، وبلغ إجمالي عدد الاعتقالات 563، منها 491 في باريس. احتُجز 307 أشخاص، 202 منهم في باريس.

