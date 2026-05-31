سلامي: النتيجة لا تهم أمام سويسرا واستعنت بمدربين أردنيين لكأس العالم

خبرني - أكد مدرب المنتخب الأردني لكرة القدم جمال سلامي أن مواجهة المنتخب السويسري تمثل فرصة مهمة للنشامى في إطار التحضيرات لنهائيات كأس العالم، مشيراً إلى أن اللاعبين جاهزون لخوض اختبار قوي أمام أحد المنتخبات الأوروبية المتمرسة.

وقال سلامي إن المنتخب السويسري يمتلك خبرة كبيرة على الساحة الدولية، وشارك في العديد من البطولات الكبرى خلال السنوات الماضية، كما يضم لاعبين قادرين على صناعة الفارق أمام أقوى المنتخبات، ما يجعل المباراة محطة مهمة للاحتكاك واكتساب المزيد من الخبرات.

وأوضح أن من أبرز أهداف اللقاء تقييم الجاهزية البدنية للاعبين، وقياس قدرتهم على مجاراة المنتخبات ذات المستويات العالية، إلى جانب تجربة خيارات فنية جديدة في ظل غياب المهاجم يزن النعيمات.

وأضاف أن الجهاز الفني يسعى للاستفادة من القدرات الهجومية التي يمتلكها كل من موسى التعمري وعلي علوان، فضلاً عن تقييم جاهزية اللاعبين العائدين من فترة التوقف الدولي، ومن بينهم نزار الرشدان وإحسان حداد، للوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية.

وأشار سلامي إلى أن نتيجة المباراة لا تمثل أولوية بالنسبة للجهاز الفني، مؤكداً أن الهدف الأساسي يتمثل في إشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين، ومنح الفرصة لتدوير التشكيلة وتجنب تعرض اللاعبين للإصابات قبل الاستحقاقات المقبلة.

وفيما يتعلق باستدعاء مدربين أردنيين للانضمام إلى الطاقم الفني، أوضح سلامي أن هذه الفكرة كانت من ضمن خططه منذ البداية، حيث طلب من الاتحاد الأردني لكرة القدم اختيار عدد من المدربين المحليين لمتابعة التجربة عن قرب.

وبيّن أن المشاركة في كأس العالم تمثل تجربة فريدة من نوعها، ومن المهم أن يكتسب المدربون الأردنيون الخبرة والمعرفة الكاملة بآلية العمل داخل المنتخب، بما يضمن استفادة الكرة الأردنية مستقبلاً واستمرار العمل الفني بعد انتهاء مهمته مع النشامى.