في أمسية وطنية مميزة.. الجالية الأردنية في بريطانيا تحتفل بعيد الأضحى واليوبيل الثمانين للاستقلال

خبرني - احتفلت الجالية الأردنية في المملكة المتحدة بعيد الأضحى المبارك والذكرى الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، في أمسية وطنية واجتماعية مميزة جمعت أبناء الجالية وعائلاتهم في أجواء سادتها المحبة والاعتزاز بالوطن والقيادة الهاشمية.

وشهد الاحتفال حضور نائب السفير الأردني في المملكة المتحدة السيد علاء اللوزي، والملحق العسكري العميد الركن توفيق العقيل، والقنصل الأردني السيد فارس خريس، وعضو المجلس البلدي في إيلنغ الدكتور حسام حلمي الحراحشة، ورئيس مجلس إدارة العموم نيوز السيد محمد الطورة، إلى جانب عدد من الشخصيات الاجتماعية والوطنية وجمع كبير من أبناء الجالية الأردنية.

وأدارت الحفل الأستاذة لمى الشطناوي، التي رحبت بالحضور وقدمت فقرات الأمسية بأسلوب مميز عكس مشاعر الانتماء والاعتزاز بالأردن وقيادته الهاشمية.

وأكد رئيس الجالية الأردنية في بريطانيا السيد حلمي الحراحشة، في كلمته، أن أبناء الجالية يحرصون على أن يكونوا خير سفراء لوطنهم في الخارج، مشدداً على أن الجالية الأردنية تمثل الوجه المشرق للأردن بما تحمله من قيم العطاء والانتماء والولاء للقيادة الهاشمية الحكيمة.

وقال الحراحشة إن هذه المناسبة الوطنية العزيزة تجسد معاني الوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن، وتعكس عمق ارتباط الأردنيين بوطنهم مهما ابتعدت بهم المسافات.

من جانبها، أكدت الدكتورة ثروت العمر، عضو مجلس النواب الأردني السابق، أن الأردن بقيادته الهاشمية وشعبه الوفي سيظل نموذجاً في التماسك والاستقرار، مشيرة إلى أن حب الوطن والاعتزاز بمنجزاته يمثلان نهجاً راسخاً لدى الأردنيين في مختلف أنحاء العالم.

وتخللت الأمسية مراسم تكريم عدد من أبناء الجالية الأردنية الذين حققوا إنجازات متميزة في مجالاتهم المختلفة، حيث تم تكريم الدكتور حسام حلمي الحراحشة، خريج جامعتي أكسفورد وكامبريدج وعضو المجلس البلدي في إيلنغ، تقديراً لمسيرته العلمية وخدمته للمجتمع، إلى جانب تكريم الدكتورة الصيدلانية أسماء تقي الدين، ورجل الأعمال الدكتور عامر العطي.

كما اشتملت الاحتفالية على عروض فنية وتراثية ورقصات شعبية أردنية عكست أصالة الموروث الثقافي الأردني، وأضفت أجواء من الفرح والبهجة بين الحضور الذين تفاعلوا مع الفقرات التراثية التي أعادت إلى الأذهان عبق الوطن وتقاليده الأصيلة.

واختتمت فعاليات الاحتفال بمأدبة عشاء جمعت أبناء الجالية الأردنية في أجواء أخوية مميزة، جسدت روح العيد وعززت أواصر التواصل والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدين اعتزازهم بالأردن وقيادته الهاشمية وإنجازاته التي تحققت على مدى ثمانية عقود من الاستقلال والبناء.