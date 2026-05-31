حفل استقلال المملكة الأردنية الهاشمية في الولايات المتحدة الأمريكية – كولومبس، أوهايو

خبرني - بمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الجمعية الأردنية في كولومبس – ولاية أوهايو، ولكل من ساهم في تنظيم وإنجاح هذا الحفل الوطني المميز.

ونخص بالشكر رئيس الجمعية الأستاذ راتب الخصاونة وأعضاء الهيئة الإدارية:

عبد الله المبيضين

سهم الزغاميم

عمر الحيصة

كما نتوجه بالشكر والتقدير إلى أبناء الجالية الأردنية الذين كان لهم دور بارز في نجاح الحفل، وعلى رأسهم:

السيدة ميساء الخصاونة

السيد أحمد المبيضين

السيدة رنا عياش

إن احتفالنا اليوم بمرور 80 عاماً على استقلال المملكة الأردنية الهاشمية يجسد معاني الانتماء والفخر بالوطن، ويؤكد حرص أبناء الجالية الأردنية في الخارج على المحافظة على هويتهم الوطنية وتعزيز الروابط فيما بينهم.

عاش الأردن حراً عزيزاً، وكل عام والوطن وقيادته وشعبه بألف خير