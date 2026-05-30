حارس مرمى يضحي بحفل زفافه للمشاركة في كأس العالم 2026

خبرني - اضطر مايكل وود حارس مرمى أوكلاند إلى تأجيل حفل زفافه عقب اختياره ضمن تشكيلة منتخب نيوزيلندا للمشاركة في كأس العالم، لكنه أشار إلى أن خوض أكبر بطولة كروية في العالم يظل سببا وجيها للتضحية بهذا الموعد.

وكان وود قد أعلن خطوبته قبل عام، في وقت لم يكن يتوقع فيه أن يكون ضمن حسابات المدرب دارين بيزلي لكأس العالم، وكان يخطط للزواج من خطيبته زانا رينتون الشهر المقبل، وهو الموعد الذي يتزامن مع إقامة البطولة بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز في أمريكا الشمالية.

وأكد بيزلي هذا الشهر أن وود، الذي خاض ست مباريات دولية، سيكون الحارس الثالث في التشكيلة المكونة من 26 لاعباً، خلف ماكس كروكومب وأليكس بولسن.

وعلى الرغم من أن فرص وود للمشاركة ضئيلة، وافقت رينتون على ذلك.

وقال الحارس (27 عاماً) لوسائل إعلام نيوزيلندية: "كانت خطيبتي داعمة جدا لهذا القرار. ليس من السيئ إلغاء حفل الزفاف من أجل بطولة كبيرة كهذه، فهذا لا يحدث إلا مرة كل أربع سنوات".

وأضاف: "سنؤجله حتى العام المقبل فحسب".