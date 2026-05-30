السبت: 30 أيار 2026
اتحاد الكرة الإماراتي يقيل المدرب الروماني كوزمين

الروماني كوزمين تولى تدريب المنتخب الإماراتي منذ إبريل 2025

خبرني  - أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم إنهاء التعاقد مع المدرب الروماني كوزمين أولاريو.

وجاء الإعلان في بيان صحفي اليوم السبت نُشِر على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالاتحاد الإماراتي.

ووجه الاتحاد الإماراتي في بيانه الشكر للمدرب الروماني على الفترة التي تولى فيها قيادة المنتخب، كما قال الاتحاد أيضا إنّه خلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد.

وكان المدرب كوزمين أولاريو قد تولى تدريب المنتخب الإماراتي رسميا في 18 أبريل/نيسان 2025، بعقد يمتد لعامين، خلفا للمدرب البرتغالي باولو بينتو، ولم ينجح هذا الثنائي في تأهيل المنتخب لنهائيات كأس العالم 2026.

واستطاع المدرب الروماني خلال تجاربه السابقة قيادة أندية العين وشباب الأهلي والشارقة إلى حصد 16 لقبا مختلفا في شتى البطولات المحلية قبل الانتقال لتدريب المنتخب.

