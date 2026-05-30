الشرطة تلقي القبض على النجم رحيم ستيرلينغ.. ما القصة؟

أعير رحيم ستيرلينغ لنادي فينورد روتردام الهولندي من قبل تشيلسي الإنجليزي دون أن يترك بصمة هذا الموسم

خبرني  - ألقت الشرطة البريطانية القبض على النجم الإنجليزي السابق رحيم سترلينغ بعد تورطه في حادث سير تحت تأثير المخدرات، في واقعة جديدة تزيد من تعقيد مسيرته التي تشهد تراجعا كبيرا داخل المستطيل الأخضر.

وبحسب تقارير الشرطة، فقد تم توقيف اللاعب البالغ من العمر 31 عاما صباح الخميس على الطريق السريع في مقاطعة هامبشاير، بعد أن اصطدمت سيارته من نوع "لامبورغيني" بالحواجز الجانبية للطريق، دون تسجيل أي إصابات أو تورط مركبات أخرى في الحادث.

وأكدت شرطة هامبشاير في بيان رسمي أن السائق "رجل يبلغ من العمر 31 عاما من منطقة بيركشاير" تم توقيفه بتهم تشمل القيادة تحت تأثير المخدرات، القيادة الخطرة، حيازة مواد مخدرة، إضافة إلى رفض الخضوع لفحص الكحول.

وأضاف البيان أنه تم إطلاق سراحه بكفالة مؤقتة في انتظار استكمال التحقيقات الجارية حول الحادث.

وتشير المعطيات إلى أن سترلينغ، لاعب فينورد الحالي بعد رحيله عن تشيلسي في يناير/كانون الثاني الماضي، يواجه اتهامات ثقيلة قد تشمل تداعيات قانونية خطيرة، خاصة مع رفضه إجراء اختبار الكحول أثناء الحادث.

ويعيش اللاعب، الذي سبق له التألق مع مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا، مرحلة صعبة في مسيرته خلال السنوات الأخيرة، وسط تراجع واضح في مستواه الكروي، ما يفتح الباب أمام مزيد من التساؤلات حول مستقبله داخل وخارج الملاعب.

ولم يلعب خريج أكاديمية ليفربول الذي حصد 10 ألقاب مع مانشستر سيتي من بينها 4 ألقاب بريميرليغ، سوى 8 مباريات ولم يسجل أي هدف وانتهى عقده نهاية الموسم، كما توقفت مشاركاته مع المنتخب بـ82 مباراة دولية كان آخرها الخسارة من فرنسا 2-1 في ربع نهائي مونديال عام 2022.

حارس مرمى يضحي بحفل زفافه للمشاركة في كأس العالم 2026
بالضربات الترجيحية.. باريس يحافظ على لقب دوري الأبطال
ليفربول يعلن رحيل مدربه أرني سلوت .. اليكم المرشحين الخمسة لخلافته
المنتخب الوطني لكرة القدم يواجه نظيره السويسري وديًا غدًا
المكسيك تقيّد دخول مسافرين من بلدان متضررة من إيبولا مع اقتراب كأس العالم
برشلونة يضمّ الإنجليزي غوردون من نيوكاسل
