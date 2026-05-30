*
السبت: 30 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

بينهم منتحلة صفة اميرة .. ضبط عصابة سرقت عودا فاخرا قيمته 12 مليون درهم

  • 30 أيار 2026
  • 23:22
بينهم منتحلة صفة اميرة ضبط عصابة سرقت عودا فاخرا قيمته 12 مليون درهم

خبرني  - تمكنت شرطة دبي خلال أقل من 12 ساعة من القبض على عصابة من 8 أشخاص، بينهم سيدة انتحلت شخصية أميرة، بعد أن نفذوا عملية سرقة لعودٍ فاخر بلغت قيمته 12 مليون درهم.

بدأت تفاصيل القضية عندما توجه اثنين من أفراد العصابة إلى محل لبيع العود، وأوهم الاثنين التاجر بأن هناك أميرة مرموقة قادمة إلى دبي وترغب في شراء عود فاخر.

بعد أيام، وفر التاجر الكمية وتواصل مع فردي العصابة وطلب لقاء الأميرة المزعومة. جهزت العصابة فيلا حديثة ووضعوا حراساً شخصيين، وقاموا باستقبال راقٍ للتاجر، الذي عرض عليهم العود الثمين الذي أحضره في حقائبه.

بعدها طلب أفراد العصابة من التاجر أن ينتظر حتى يتم إخراج العود وإعادته لحقائبه الأصلية، وأقدموا على وضع أخشاب عادية في حقائب التاجر بدلاً من العود وسلموها له.

وفي اليوم التالي، حاول التاجر الاتصال بهم لكن الهواتف كانت مغلقة، ليفتح الحقائب ويصاب بالصدمة بعد أن سُرق العود الثمين.

تقدم التاجر بلاغاً إلى شرطة دبي، وبعد 12 ساعة تمكنت من إلقاء القبض على أربعة من المتورطين واسترداد العود الثمين.

أصدرت شرطة دبي نشرة حمراء بحق الأربعة الآخرين، من بينهم منتحلة صفة الأميرة بعد التعرف إلى هوياتهم.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

اتحاد الكرة الإماراتي يقيل المدرب الروماني كوزمين
اتحاد الكرة الإماراتي يقيل المدرب الروماني كوزمين
  • 2026-05-30 23:41
حجاج بيت الله الحرام يختتمون مناسكهم بطواف الوداع
حجاج بيت الله الحرام يختتمون مناسكهم بطواف الوداع
  • 2026-05-30 17:49
السعودية تعلن نجاح حج هذا العام والحجاج يواصلون أداء الشعائر
السعودية تعلن نجاح حج هذا العام والحجاج يواصلون أداء الشعائر
  • 2026-05-30 01:04
سلطنة عمان بعد اتصال مع إيران: ملتزمان بحرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي
سلطنة عمان بعد اتصال مع إيران: ملتزمان بحرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي
  • 2026-05-29 21:29
بدء مغادرة آلاف الحجاج مكة المكرمة مع ختام موسم الحج
بدء مغادرة آلاف الحجاج مكة المكرمة مع ختام موسم الحج
  • 2026-05-29 10:29
العراق يدين استهداف الكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة
العراق يدين استهداف الكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة
  • 2026-05-29 10:27