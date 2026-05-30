بالضربات الترجيحية.. باريس يحافظ على لقب دوري الأبطال

خبرني - حافظ نادي باريس سان جيرمان على لقب دوري أبطال أوروبا بعد فوزه في النهائي على أرسنال بركلات الترجيح.

وانتهى اللقاء، الذي أُقيم مساء السبت في بودابست، في وقتيه الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، قبل أن يحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي حسمها باريس سان جيرمان لصالحه بنتيجة 4-3.

وأضاع إيزي الركلة الثانية لأرسنال بعدما سدد الكرة خارج المرمى، فيما أهدر مينديز الركلة الثالثة لباريس سان جيرمان بعد تصدي الحارس رينا للكرة، كما أضاع غابرييل الركلة الخامسة لأرسنال بتسديدة خارج المرمى.

وفي مجريات اللقاء، افتتح أرسنال التسجيل عن طريق كاي هافيرتز في الدقيقة السادسة، بعدما انطلق من الجهة اليسرى وسدد الكرة في سقف المرمى.

وسجل هافيرتز هدفه الثاني في نهائيات دوري أبطال أوروبا، بعدما كان قد سجل في عام 2021 الهدف الوحيد في المباراة النهائية، ومنح تشيلسي لقب البطولة الأوروبية على حساب مانشستر سيتي بنتيجة 1-0.

وفي الدقيقة 65، ومن علامة الجزاء، سدد عثمان ديمبيلي الكرة على يمين الحارس، مانحاً باريس سان جيرمان هدف التعادل، ليصل رصيده إلى ثمانية أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، منها ستة أهداف منذ مباراة الإياب في ربع النهائي أمام ليفربول.