حمية مثالية بعد فوضى طعام العيد

خبرني - منْ منا لم يكتسب المزيد من الوزن في عيد الأضحى، فكيف يُمكن أن نقاوم هذه الموائد الشهية التي تمتلئ بأجمل الوجبات المُميزة مع العائلة؟ فلحم الضأن المشوي مع الفتة وجبة لا يُمكن مقاومتها على مائدة عيد الأضحى، ولكن النتيجة تكون دائماً المزيد من الكيلوجرامات، التي تُفسد إطلالاتنا وتُشعرنا بالذنب بعد أيام العيد الرائعة.

في هذا اللقاء مع الدكتورة رانيا نجيب، أخصائية تغذية سمنة ونحافة وتغذية أطفال، وعضو الجمعية المصرية الدوليه للتغذية والسمنة EISNO، سنتعرف إلى أفضل رجيم يُمكن اتباعه لخسارة الوزن الزائد المُكتسب في عيد الأضحى المبارك، بحسب سيدتي.

أخطاء شائعة تُكسبنا المزيد من الوزن في عيد الأضحى

تؤكد الدكتورة رانيا نجيب، أن تناول الوجبات الدسمة في عيد الأضحى يُكسبنا الكثير من الوزن نتيجة احتواء هذه الوجبات على الكثير من النشويات، مثل الأرز أو العيش، كما في طبق الفتة على سبيل المثال، إضافة إلى تناول اللحم الذي يحتوي على الكثير من الدهون، كما يلجأ الكثيرون إلى تحمير هذا اللحم في السمن أو الزيت، وهو ما يُكسبه المزيد من السعرات الحرارية.

ومن الأخطاء الشائعة في العيد أيضاً عدم الحركة أو ممارسة الرياضة الخفيفة بعد تناول الوجبات الدسمة، مما يُشعرنا بالخمول، ويُسبب اكتساب المزيد من الوزن.

رجيم مثالي لخسارة الوزن الزائد بعد العيد

هناك العديد من أنظمة الرجيم، والتي يتم اتباعها وفقاً للحالة الصحية لكل شخص وعدد الكيلوجرامات التي يحتاج إلى خسارتها، ولكن تؤكد الدكتورة رانيا نجيب أن هناك رجيماً بسيطاً وعاماً يُمكن لأي أحد أن يتبعه لخسارة الوزن، ويكون كما يلي:

وجبة الإفطار

• يُمكن على الإفطار تناول 2 بيضة مسلوقة، أو بيض أومليت مقلي بالزيت، مع طبق صغير من السلطة مع التوست البني أو ربع رغيف بالردة.

• ويُمكن استبدال البيض بالزبادي اليوناني مُضافاً إليه ملعقتان من الشوفان و3 ثمرات من الفراولة أو التفاح المسلوق.

• ولمنْ يُفضلون تناول الفول، يُمكن أن يكون الإفطار 3 ملاعق من الفول مع زيت الزيتون والكمون والليمون، وبعض الخضروات مثل الطماطم والخيار والخس.

السناكس

بين وجبة الإفطار والغداء يُمكن تناول ثمرة واحدة من الفاكهة، أو كوب من الشاي أو القهوة ولكن بدون سكر، أو حفنة صغيرة من المكسرات مثل عين الجمل أو اللوز.

وجبة الغداء

يجب أن يحتوي الغداء على البروتين، مثل التونة أو السمك المشوي أو اللحم خالي الدسم، كما يُمكن تناول ربع فرخة مشوية بدون دهون، مع 4 إلى 6 ملاعق من الأرز، أو الخبز، وطبق كبير من السلطة، يُفضل أن نبدأ بها تناول الوجبة؛ لأنها تحتوي على ألياف تساعدنا على الشعور بالشبع.

وجبة العشاء

هناك العديد من الخيارات لوجبة العشاء يُمكن اختيار إحداها، مما يلي:

• سلطة زبادي بالخيار.

• جبن قريش مع الخيار والخضروات وزيت الزيتون.

• طبق صغير من شوربة العدس مع ربع رغيف من الخبز الأسمر.

نصائح لخفض الوزن سريعاً بعد العيد

تنصح الدكتورة رانيا نجيب بالعديد من النصائح التي تساعد على خسارة الوزن بسهولة بعد عيد الأضحى، أبرزها ما يلي:

• تجنب إضافة السكر إلى المشروبات مثل الشاي والقهوة.

• عدم شرب العصائر المحلاة.

• تجنب تناول الحلويات المصنوعة من السكر.

• عدم تناول الطعام قبل النوم مباشرة، والحرص على أن تكون آخر وجبة قبل النوم بـ3 ساعات.

• الحرص على الحركة يومياً مثل المشي خاصة بعد تناول الوجبات.

• النوم مبكراً لأن السهر يزيد من الشعور بالجوع.

• شرب الكثير من الماء.

• أن يتضمن نصف الطبق في كل وجبة على خضروات سواء سلطة طازجة أو خضروات مطبوخة.