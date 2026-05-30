نصائح لاعادة شغفك بالعمل بعد العطلة

خبرني - عد قضاء فترة الإجازة بكل ما فيها من متعة واسترخاء، وتصفية الذهن والابتعاد عن المشاكل والمسؤوليات اليومية المرهقة، يبدو أنه من الصعب علينا العودة مرة أخرى لاستئناف أعمالنا بشغف ونشاط، مما يقلل من قدرتنا على التركيز في العمل.

لذلك نقدم لكم نصائح من الخبراء في مجال الأعمال الإدارية والتنمية البشرية، والتي قد تساعدك على استعادة نشاطك في وقت قصير، والعودة إلى عملك بكامل طاقتك.

1. نظّم أوقات نومك وعُد إلى روتين النوم الصحي

قد يكون الاستيقاظ باكراً في الصباح هو الجزء الأصعب بالنسبة للكثيرين، خصوصاً لأولئك الذين اعتادوا النوم في وقت متأخر في الإجازة، ولكن مع القليل من الصبر والتدريب يمكن أن تبدأ بالنوم أبكر بساعة أو ساعتين من الموعد المعتاد للنوم. وينصح أكثر الاطباء بالنوم قبل الساعة العاشرة مساءا للحصول على أكبر قدر من الفائدة من النوم مع الحصول على 7-8 ساعات من النوم المتواصل.

والابتعاد عن شاشات التلفاز والاجهزة الذكية، وخاصة لمن يستيقظ عدة مرات في الليل لتفقد البريد أو مواقع التواصل الاجتماعي، الامر الذي يعيق دورة النوم الطبيعية، ويشغل المخ وقتا إضافيا ويرهق العيون. وكل هذا يسبب الشعور بالخمول والكسل والاعياء في اليوم التالي.

2. خذ حماماً سريعاً في الصباح الباكر

الاستحمام في الصباح الباكر هو أفضل طريقة لبدء اليوم ودفع الجهاز العصبي للعمل بفعالية، كما أن الشعور بالانتعاش والنظافة يزيدك حماسا وانطلاقا.

3. غيّر روتين العمل الذي كان قبل الإجازة وضع خطة تحفيزية

يخلق التجديد طاقة محفزة للإنسان، ويمكن تغيير روتين العمل من خلال ترتيب المكتب وتغيير جدول الأعمال وتنظيمه بشكل جديد، وحتى تغيير طريقتك الاعتيادية في ارتداء الملابس المخصصة للعمل. كما يمكنك أن تضع خطة تحفيزية جديدة في عملك تجعلك متميزاً أمام رؤساء العمل.

4. استئناف العمل مع جدول أعمال صغير ومنظّم

تنصح المدرّبة ساندرين مييفرت، رئيسة الاستشارات الإدارية في إحدى الشركات العالمية، بعدم التسرّع بمباشرة المهام الوظيفية فور الذهاب إلى المكتب في أول يوم عمل بعد الإجازة الطويلة، أعط نفسك بعض الوقت قبل البدء بالعمل لتستعيد تركيزك، مع كتابة جدول أعمال صغير منظم، فيه أولويات الأعمال المراد القيام بها خلال الأيام القادمة.

لا تحمّل نفسك فوق طاقتها، حتى لا يعود عليك هذا التسرع بنتيجة عكسية أو يصيبك بالإحباط، بل خذ وقتاً كافياً واصبر حتى تعود طاقتك بالتدرّج مع الوقت.

5. تقوية العلاقات مع الزملاء

كما تنصح المستشارة الإدارية ساندرين مييفرت بضرورة الاستفادة من الهدوء النفسي الذي حصلت عليه من الإجازة والقيام بتجديد علاقاتك مع زملائك الذين لم تتاح لك الفرصة بالتواصل معهم بشكل طبيعي بسبب ضغط العمل، يمكن مشاركتهم الطعام في فترة الاستراحة وتبادل الحوارات الإيجابية، هذا الأمر يحسّن من حالتك المزاجية وتقبلّك للعودة إلى العمل بشكل أسرع.

6. الحصول على لحظات استرخاء خلال يوم العمل

لا تحرم نفسك من بعض لحظات الهدوء خلال دوام العمل. كما يقول ديفيد بيتون، مؤسس إحدى شركات التنمية البشرية، لا بد من تخصيص 15 دقيقة في اليوم للمشي أو القراءة أو التأمل، والهدف من ذلك هو التخفيف من أعباء اليوم الوظيفي الروتيني. كما يقترح جلب مشروبك المفضل إلى المكتب، أو كتاب صغير من الشعر يعكس عليك الإحساس بالهدوء عند قراءته مرة كل ساعتين. هذه الحلول هي مثال بمثابة مكافأة تمنحها لنفسكِ على مدار اليوم.

7. ممارسة هوايتك المفضلة إلى جانب العمل

تنصح مدربة التنمية البشرية والمديرة التنفيذية لإحدى شركات التنمية البشرية جيسلي سكزيجليك، بممارسة هواياتك المفضّلة التي تعتز بها وتنجح فيها. هذا أمر بالغ الأهمية ويعدّ من الطرق السريعة التي تحفزك على العودة إلى عملك بتركيز ونشاط.

8. التركيز على تحقيق أهدافك الوظيفية

عند العودة إلى العمل بعد الإجازة، تنصحك خبيرة التنمية البشرية جيسلي سكزيجليك بضرورة التركيز على الجوانب الإيجابية في مهنتك والاستفادة منها كعامل محفز لك في العمل كالتركيز على تحقيق اهدافك الوظيفية.

يمكنك التخلص من سلبيات بعض الامور المتعلقة بالوظيفة، وذلك من خلال، مثلاً، بدء المناقشات مع رئيسك المباشر للتفاوض على شروط جديدة والقيام بمهام الوظيفة الموكلة إليك في إطار من الحماسة بعيداً عن الرتابة.

9. الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع

لابد من الاستفادة من عطلة نهاية الأسبوع والتخطيط لها بشكل مناسب، هذا يسمح لك بتجديد طاقتك وبالتالي بتهيئتك للعودة إلى العمل مع بداية كل أسبوع.

10. تناول أغذية صحية وتجنب استهلاك المشروبات الغنية بالكافيين

لا شك أن المشروبات الغنية بالكافيين لذيذة وممتعة ولكن الافراط في تناولها خلال اليوم وبعد وجبة العشاء يمكن أن يؤثر على استرخاء عقلك وجسمك الأمر الذي قد يسبب الارق، والقلق، والاجهاد أثناء الليل وبالتالي خسارة ساعات ثمينة من النوم، وهذا يؤثر على سير عملك في اليوم التالي.

وفيما يلي أهم أطعمة يمكنك تناولها لتساعدك على تطهير جسمك وتخليصه من السموم، وبالتالي استعادة نشاطك وحيويتك:

1. الليمون: يحفز الجهاز الهضمي ويطهّر الكبد ويقضي على سموم الجسم، فقط قم بإضافة الليمون إلى كوب ماء دافئ فور الاستيقاظ وتناولها قبل وجبة الإفطار.

2. الأفوكادو: هو غني بالدهون غير المشبعة الصحية وله خصائص مضادة للالتهابات وغني بالألياف ومضادات الأكسدة التي تساعد في الحد من التهابات الجسم.

3. الخضروات ذات الأوراق الداكنة: فهي تحتوي على الكلوروفيل الذي يزيل سموم الجسم بالإضافة إلى قدرته على جعل البشرة متوهجة ونضرة.

4. الزنجبيل: يساعد في تطهير الجسم عن طريق تحفيز الهضم والدورة الدموية ويخلص الجسم من السموم المتراكمة في القولون والكبد.

5. الكركم: يحتوي على مادة الكركمين التي لها تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم وللفطريات والميكروبات، وتحفز تدفق الدم وإزالة السموم وتحفيف انتفاخ البطن.