السبت: 30 أيار 2026
تعليمات جديدة في الأردن .. منع عرض منتجات التبغ في المحالّ

خبرني  - قال مدير التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة غيث عويس، السبت، إن وزارة الصحة أصدرت تعليمات جديدة بمنع عرض منتجات التبغ نهائيا في المحالّ وإخفائها خلف ستار أسود أو خزانة مغلقة.

وأضاف عويس أن 38% من المدخنين في الأردن بدأوا بالتدخين قبل سن 18 عاما، وأن نسبة التدخين لدى الكبار وصلت إلى 51% في الأردن، مشيرا إلى أن التأثر بالأهل وتقليدهم بالتدخين أحد أهم أسباب قيام الأطفال بتجربة التدخين، بحسب المملكة.

وأضاف عويس: إنّ سهولة الحصول على منتجات التبغ والترويج لها يسهم في زيادة معدلات المدخنين، لافتا إلى أن وزارة الصحة تطبق قانون الصحة العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية لإجراء حملات تفتيشية لرصد المخالفات، بالإضافة لإقامة حملات توعوية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم.

وأشار عويس إلى وجود عيادات للإقلاع عن التدخين، بلغ عددها 31 عيادة، واستقبلت قرابة 21 ألف مراجع خلال العامين الماضيين، لافتا إلى أن نسبة الإقلاع عن التدخين لدى المراجعين وصلت إلى 16%.

