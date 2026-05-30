ليفربول يعلن رحيل مدربه أرني سلوت .. اليكم المرشحين الخمسة لخلافته

خبرني - أعلن نادي ليفربول رحيل مدربه الهولندي آرني سلوت عن منصبه بشكل فوري، مؤكداً في الوقت ذاته بدء إجراءات البحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وكان سلوت قد تولى تدريب "الريدز" في يونيو 2024، ونجح خلال موسمه الأول في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخه، لينهي موسم 2024-2025 متوجاً بجائزة أفضل مدرب في إنجلترا، بعدما قاد الفريق أيضاً إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية وبلوغ الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وفي الموسم التالي، نجح المدرب الهولندي في ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، كما قاد ليفربول إلى ربع نهائي البطولة القارية.

وفي بيان مشترك، أشادت إدارة ليفربول بما قدمه سلوت خلال فترة عمله، مؤكدة أن قرار رحيله لم يكن سهلاً على الإطلاق.

وقالت الإدارة: "إسهامات آرني سلوت في ليفربول كانت كبيرة ومؤثرة وناجحة. لقد أثبت منذ اليوم الأول أنه قائد حقيقي يتحمل المسؤولية ويحتضنها بكل شجاعة، سواء عند توليه المهمة أو خلال قيادته الفريق للفوز بلقب الدوري الإنجليزي".

وأضاف البيان أن المدرب الهولندي لعب دوراً محورياً في قيادة النادي خلال واحدة من أصعب الفترات التي مر بها الفريق، خاصة بعد وفاة اللاعب ديوغو جوتا، حيث أظهر قدراً كبيراً من التعاطف والإنسانية في التعامل مع تلك الظروف.

ورغم النجاحات التي حققها سلوت، أوضحت إدارة النادي أنها توصلت إلى قناعة بضرورة إحداث تغيير فني من أجل مواصلة التطور والمضي قدماً، مؤكدة أن القرار لا ينتقص من قيمة المدرب أو من حجم الإنجازات التي حققها مع الفريق.

وأكد ليفربول أن سلوت سيبقى جزءاً مهماً من تاريخ النادي باعتباره المدرب الذي قاد الفريق إلى لقبه العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيراً إلى أن أبواب ملعب أنفيلد ستظل مفتوحة له ولعائلته في المستقبل.

وختم النادي بيانه بتوجيه الشكر للمدرب الهولندي، متمنياً له التوفيق في محطته المقبلة، ومؤكداً أن إرثه داخل ليفربول سيظل حاضراً لسنوات طويلة.

من هم المرشحون الخمسة لتدريب ليفربول؟

ونرصد تاليا أبرز خمسة مرشحين لتولي مهمة تدريب ليفربول.

أندوني إيراولا (إسبانيا)

يأتي المدرب الإسباني أندوني إيراولا (43 عاما) في مقدمة المرشحين، بعد أن قدم مستويات مذهلة مع بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح إيراولا في تحويل فريق "حبات الكرز" إلى قوة ضاربة، وقاده للتأهل إلى الدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخ النادي، وقد أعلن في أبريل الماضي رحيله عن الفريق بنهاية الموسم.

وتمتاز فلسفة إيراولا بالضغط العالي واللعب الهجومي المنظم، وهي سمات تتوافق مع هوية ليفربول التقليدية، مما يجعله خيارا جذابا للإدارة التي تبحث عن مدرب يجمع بين الحداثة والنتائج الفورية.

لويس إنريكي (إسبانيا)

يعد المدرب الإسباني لويس إنريكي (56 عاما) المرشح الأكثر جاهزية لخلافة سلوت، بفضل سيرته الذاتية الحافلة بالألقاب والخبرة على أعلى المستويات.

فقد قاد إنريكي برشلونة لتحقيق ثنائية تاريخية (الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا) عام 2015، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان ويحوله إلى قوة أوروبية كاسحة، محققا معه ثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الفرنسي، وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا في نسخته الماضية.

وإذا نجح باريس سان جيرمان في الدفاع عن لقبه الأوروبي، فقد يكون إنريكي جاهزا تماما لخوض تحد جديد في الدوري الإنجليزي، حيث يجمع بين الفلسفة الهجومية والقدرة على إدارة النجوم، مما يجعله الخيار الأمثل لإعادة ليفربول إلى منصة التتويج.

أوليفر غلاسنر (النمسا)

يعد المدرب النمساوي أوليفر غلاسنر (51 عاما) اسما لامعا في سوق المدربين الأحرار، بعد أن أعلن رحيله عن كريستال بالاس في يناير الماضي، واختتم مسيرته مع الفريق بإنجازات تاريخية.

فقد قاد غلاسنر "النسور" للفوز بأول لقب كبير في تاريخهم (كأس الاتحاد الإنجليزي) الموسم الماضي، قبل أن يتوج مؤخرا بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، محققا بذلك أول لقب قاري له.

ويتمتع غلاسنر بخبرة واسعة في الكرة الألمانية والإنجليزية، وقدرة مثبتة على تطوير اللاعبين وتحقيق النتائج في المباريات الكبرى، مما يجعله مرشحا قويا لمهمة إعادة ليفربول إلى المنافسة على الألقاب.

سيباستيان هونيس (ألمانيا)

في حال رغبت إدارة ليفربول في العودة إلى المدرسة الألمانية التي نجحت مع يورغن كلوب، فقد يكون سيباستيان هونيس (44 عاما) الحل الأمثل.

ابن شقيق أسطورة بايرن ميونخ أولي هونيس، نجح في إعادة البريق لشتوتغارت، محولا إياه من فريق يصارع الهبوط إلى منافس على دوري أبطال أوروبا ومتوج بكأس ألمانيا عام 2025.

ويمتلك هونيس فلسفة هجومية واضحة وقدرة على تطوير الشباب، وهي صفات قد تجذبه لإدارة ليفربول في مرحلة إعادة البناء، خاصة مع خبرته السابقة في قيادة الفريق الرديف لبايرن ميونخ لتحقيق لقب دوري الدرجة الثالثة عام 2020.

ستيفن جيرارد (إنجلترا)

ربما يكون اختيار أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد (46 عاما) خيارا عاطفيا وجماهيريا بامتياز، رغم أنه يحمل درجة من المخاطرة بعد تجربته المخيبة مع أستون فيلا.

لكن جيرارد أثبت جدارته سابقا عندما قاد رينجرز الاسكتلندي للفوز بلقب الدوري الممتاز في 2021 دون خسارة أي مباراة، واكتسب خبرة إدارية واسعة خلال فترة قيادته للاتفاق السعودي حتى رحيله بالتراضي في أوائل 2025.

ويحظى جيرارد بحب واحترام جماهير ليفربول، وقد تمثل عودته إلى ملعب "أنفيلد" كمدير فني لحظة تاريخية تعيد الروح للنادي، خاصة إذا تم دعمه بجهاز فني مساعد ذي خبرة عالية.