أمانة عمّان: البدء بإزالة وتنظيف مواقع بيع الأضاحي

خبرني - قال المدير التنفيذي للأسواق في أمانة عمّان عبد المجيد العدوان ،السبت، إن الأمانة ستقوم بجرف مواقع بيع الأضاحي مع انتهاء اليوم الرابع من عيد الأضحى المبارك بعد إخلائها من المواشي والحظائر.

وأضاف العدوان أن كوادر الأمانة ستعمل على تعقيم مواقع بيع الأضاحي وتنظيفها على مدار عدة أيام، بحسب المملكة.

وأشار إلى أن عدد المواشي التي تم ذبحها داخل هذه المواقع يقارب 40 ألف أضحية مما يشكل تحديا بيئيا، موضحا أن كوادر الأمانة عملت على تنظيف مواقع بيع الأضاحي خلال أيام العيد الماضية.

ولفت العدوان إلى انخفاض عدد المواقع العشوائية لبيع الأضاحي مقارنة بالأعوام السابقة، مؤكدا التعامل مع المخالفات التي تم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

