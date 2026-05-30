سهاونة : مؤشرات تعافٍ سياحي في البحر الميت خلال عيد الأضحى

خبرني - قالت المديرة العامة لشركة المناطق التنموية، ريم سهاونة، إن منطقة البحر الميت شهدت حركة سياحية نشطة خلال عطلتي عيد الاستقلال وعيد الأضحى، مؤكدة أن المؤشرات الحالية تعكس بدء تعافي القطاع السياحي في المنطقة.

وأضافت سهاونة، ، السبت، أن كورنيش البحر الميت الذي افتُتح في 23 أيار الماضي على مساحة تقارب 600 دونم، استقبل نحو 15 ألف زائر خلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد الأضحى، فيما بلغ عدد زواره في يوم عيد الاستقلال نحو 8 آلاف زائر، بحسب المملكة.

وأشارت إلى أن إجمالي أعداد الزوار في مشاريع المناطق التنموية بالبحر الميت، بما في ذلك شاطئ عمّان السياحي والكورنيش والممشى السياحي، وصل إلى نحو 40 ألف زائر خلال ثلاثة أيام من عطلة العيد، واصفة الرقم بـ"المبشر" للقطاع السياحي.

وأكدت أن الكورنيش يوفر مرافق وخدمات متنوعة للعائلات، تشمل مساحات مفتوحة وملاعب للأطفال وأخرى رياضية وشاطئية، إلى جانب فعاليات ترفيهية وفنية ستستمر خلال الفترة المقبلة رغم انتهاء فعاليات العيد.

وبينت سهاونة أن رسوم الدخول إلى كورنيش البحر الميت ستكون 3 دنانير للمركبة الواحدة بغض النظر عن عدد ركابها، فيما تبلغ رسوم الدخول إلى شاطئ عمّان السياحي 3 دنانير للشخص الواحد، مع إعفاء الأطفال دون سن الثامنة وكبار السن من الرسوم.

وفيما يتعلق بمحافظة عجلون، أوضحت سهاونة أن تلفريك عجلون استقبل نحو 13 ألف زائر خلال أيام عيد الأضحى، مشيرة إلى أن عدد زوار المنطقة وصل إلى نحو 300 ألف زائر، مع العمل على تنفيذ مشاريع جديدة وتطوير البنية التحتية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات السياحية.