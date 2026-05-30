حجاج بيت الله الحرام يختتمون مناسكهم بطواف الوداع

خبرني  - اختتم حجاج بيت الله الحرام، اليوم السبت، مناسكهم بطواف الوداع في الحرم المكي غربي المملكة العربية السعودية.

وأفادت قناة الإخبارية السعودية الرسمية بأن ضيوف الرحمن يختتمون مناسكهم بطواف الوداع وذلك في رحاب بيت الله الحرام وسط أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة.

وجاء ذلك بعد ساعات من تنظيم وزارة الحج والعمرة الحفل الختامي السنوي "ختامه مسك" بحضور وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة، وذلك احتفاء بنجاح موسم حج عام 1447هـ.

وأعلن الربيعة خلال الحفل تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحجاج استعدادا لموسم حج عام 1448هـ، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية المبكرة، وتمكين المكاتب من استكمال التعاقدات والإجراءات التنظيمية والخدمية.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل استعداداتها المبكرة لموسم حج عام 1448هـ، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) مساء أمس الجمعة.

وكانت السعودية أعلنت -أمس الجمعة- نجاح موسم الحج للعام الجاري عبر منظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات مكّنت ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وأفاد بذلك الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، في بيان متلفز، وذلك عشية اكتمال مناسك الحج.

وبدأ موسم الحج الاثنين الماضي في 25 مايو/أيار الجاري، واستمر 6 أيام ويختتم اليوم السبت.

والثلاثاء الماضي، أعلنت هيئة الإحصاء السعودية أن إجمالي الحجاج هذا العام بلغ مليونا و707 آلاف و301 حاج، منهم مليون و546 ألفا و655 حاجا وحاجة من خارج البلاد، من 165 جنسية، مقابل 160 ألفا و646 حاجا من داخل السعودية.

وفي الموسم الماضي، بلغ عدد الحجاج مليونا و673 ألفا و230 حاجا من الداخل والخارج، مقارنة بأكثر من مليون و833 ألف حاج في عام 2024.

