ديما طهبوب :  تبرير رئيس اقليم سلطة البتراء كوم آخر!

خبرني - انتقدت النائب ديما طهبوب تصريحات رئيس سلطة إقليم البترا المهندس عدنان السواعير حول الحفل الصاخب والمثير للجدل الذي أقيم في البترا.

وقالت طهبوب في منشور لها عبر مواقع التواصل :

ما حصل في البتراء كوم وتبرير رئيس اقليم سلطة البتراء كوم آخر!!!

هون خطاب استحوا ممكن يكون في محله

ماذا قال السواعير :

وكان رئيس سلطة إقليم البترا، المهندس عدنان السواعير، المتواجد حاليا في الصين لتوقيع اتفاقية توأمة بين البترا وسور الصين العظيم، أن مدينة البترا تعتمد بشكل أساسي على السياحة الأجنبية التي تضررت كثيرا بسبب الظروف الإقليمية الحالية.

وأوضح السواعير، أن هذا الوضع الصعب فرض على السلطة التوجه نحو نشاطات بديلة لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل للمطاعم، والفنادق، وسائقي التكاسي، وأبناء المجتمع المحلي الذين تعطلت أعمالهم.

واستغرب السواعير حجم الجدل والتفاعل السلبي على منصات التواصل الاجتماعي حول الحفل ، واصفا إياه بأنه حفل عادي جدا وتشهد مختلف مناطق المملكة حفلات مشابهة له باستمرار.

وأضاف السواعير أن عددا كبيرا من حضور الحفل أقاموا في فنادق المنطقة وزاروا الموقع الأثري، مما ساهم بشكل مباشر في تنشيط الحركة السياحية والتجارية في المدينة.

ورد السواعير على الشائعات التي تحدثت عن وجود تصرفات غير مقبولة خلال الحفل، مؤكدا أن هذه الادعاءات مرفوضة تماما وغير مقبولة ما لم يتم إثباتها بدليل أو فيديو واضح، مشددا في الوقت ذاته على أهمية تنويع النشاطات ومصادر الدخل لأهالي البترا لتجاوز الأزمة الحالية بغياب السياح الأجانب.