الكونغو تعلن ارتفاع حالات اشتباه الإصابة بإيبولا إلى 1028

خبرني - قال وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، صامويل روجر كامبا، أمس الجمعة، إن السلطات حددت 1028 حالة اشتباه إصابة بفيروس إيبولا، ارتفاعاً من 906 حالات في اليوم السابق.
ولا يزال تفشي سلالة بونديبوغيو من فيروس إيبولا مستمراً في الكونغو الديمقراطية، مع الإبلاغ عن حالات في أوغندا أيضاً.
وقالت منظمة الصحة العالمية في أوائل مايو (أيار) إن تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بدأ على الأرجح قبل شهرين. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي سلالة بونديبوغيو النادرة، التي لا يوجد لقاح للوقاية منها، يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً.
وأثار ذلك قلق الخبراء بسبب طول المدة التي ظل فيها الفيروس دون اكتشاف بينما كان ينتشر عبر منطقة مكتظة بالسكان، مما جعل من الصعب تتبع وعزل المخالطين للأفراد المصابين.
وذكرت منظمة الصحة العالمية أن قدرات إجراء الاختبارات آخذة في التحسن، وأنها تأمل في أن يتم معالجة معظم العينات المتراكمة من الحالات المشتبه فيها في الأيام القليلة المقبلة.