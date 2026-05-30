خلاف ينتهي بجريمة قتل في الزرقاء.. والقبض على المتهم خلال ساعات

خبرني - قُتل شاب عشريني فجر اليوم السبت إثر تعرضه للطعن خلال مشاجرة وقعت في محافظة الزرقاء، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المشتبه به خلال وقت قصير.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن شخصاً عشرينياً أُسعف إلى أحد المستشفيات في محافظة الزرقاء بعد تعرضه للطعن في منطقة الكتف الأيسر على يد شخص آخر إثر خلاف وقع بينهما، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصابته.

وأضاف أن التحقيقات قادت إلى تحديد هوية المشتبه به الذي توارى عن الأنظار عقب الحادثة، حيث تم تحديد مكان وجوده وإلقاء القبض عليه.

وأكد الناطق الإعلامي أن التحقيقات لا تزال جارية تمهيداً لإحالة القضية إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.