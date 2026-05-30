*
السبت: 30 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • حوادث
  • خلاف ينتهي بجريمة قتل في الزرقاء.. والقبض على المتهم خلال ساعات

خلاف ينتهي بجريمة قتل في الزرقاء.. والقبض على المتهم خلال ساعات

  • 30 أيار 2026
  • 15:35
خلاف ينتهي بجريمة قتل في الزرقاء والقبض على المتهم خلال ساعات

خبرني - قُتل شاب عشريني فجر اليوم السبت إثر تعرضه للطعن خلال مشاجرة وقعت في محافظة الزرقاء، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المشتبه به خلال وقت قصير.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن شخصاً عشرينياً أُسعف إلى أحد المستشفيات في محافظة الزرقاء بعد تعرضه للطعن في منطقة الكتف الأيسر على يد شخص آخر إثر خلاف وقع بينهما، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصابته.

وأضاف أن التحقيقات قادت إلى تحديد هوية المشتبه به الذي توارى عن الأنظار عقب الحادثة، حيث تم تحديد مكان وجوده وإلقاء القبض عليه.

وأكد الناطق الإعلامي أن التحقيقات لا تزال جارية تمهيداً لإحالة القضية إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

اربد : اقارب نائب يحطمون مطعما اثر ملاسنة
اربد : اقارب نائب يحطمون مطعما اثر ملاسنة
  • 2026-05-30 00:45
9 إصابات بحادث تصادم 6 مركبات على طريق إربد – عمّان
9 إصابات بحادث تصادم 6 مركبات على طريق إربد – عمّان
  • 2026-05-29 23:35
كلاب ضالة تقود للكشف عن جثة رضيع في عين الباشا 
كلاب ضالة تقود للكشف عن جثة رضيع في عين الباشا 
  • 2026-05-29 23:31
رقيب سير ينقذ حياة شابة بعد تعرّضها لحالة مرضية في عمان
رقيب سير ينقذ حياة شابة بعد تعرّضها لحالة مرضية في عمان
  • 2026-05-28 22:47
بانتظار موافقة ترمب.. أكسيوس تكشف تفاصيل مذكرة تفاهم أميركية إيرانية
بانتظار موافقة ترمب.. أكسيوس تكشف تفاصيل مذكرة تفاهم أميركية إيرانية
  • 2026-05-28 17:45
وفاة وإصابة 13 شخصًا إثر تصادم مركبتين في جرش
وفاة وإصابة 13 شخصًا إثر تصادم مركبتين في جرش
  • 2026-05-27 20:54