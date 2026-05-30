انتصار لعمال سامسونغ.. اتفاق مع الإدارة يقضي بزيادة المكافآت

خبرني - توصل عمال نقابيون في شركة سامسونغ إلكترونيكس في كوريا الجنوبية إلى اتفاق مع الإدارة حول المكافآت، ما يحول دون بدء إضراب واسع النطاق.

وذكرت نقابتان للعاملين بأكبر شركة مصنعة لرقائق الذاكرة في العالم اليوم الأربعاء أن الاتفاق حاز على موافقة 74% من العمال البالغ عددهم 62616.

ويحول هذا الاتفاق دون بدء إضراب 48 ألف عامل لمدة 18 يوما، وهو ما كان سيضر بالاقتصاد ويؤثر سلبا على إمدادات الرقائق العالمية.

وهذه هي المرة الثانية التي توافق فيها شركة كورية جنوبية كبرى كتابة على منح مكافآت لبعض موظفيها بنسبة مئوية ثابتة من الأرباح التشغيلية، في تحد للممارسة المعتادة التي تقضي بحساب المكافآت بعد دفع ضرائب الشركات.

وبموجب الاتفاق تخصص سامسونغ 10.5% من أرباحها التشغيلية في قطاع أشباه الموصلات لمكافآت خاصة لعمال صناعة الرقائق.

وسيحصل العاملون في وحدات تصنيع الرقائق الأخرى التابعة لسامسونغ على مكافآت أقل، ولكنها لا تزال مجزية، بينما سيحصل العاملون في أقسام الإلكترونيات الاستهلاكية على مكافآت ضئيلة للغاية بالمقارنة.

وقال أحد عمال مصنع الرقائق في مجمع سامسونغ الضخم لتصنيع الرقائق في بيونجتايك، رافضا الكشف عن هويته، "بيئة العمل كئيبة جدا، وفقد الكثيرون منا الحافز".

وأغلق سهم سامسونغ مرتفعا 3%.

