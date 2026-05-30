السبت: 30 أيار 2026
أمانة عمّان: بيع 27 ألف أضحية من أصل 42 ألفا توافرت في مواقع البيع المعتمدة بالعاصمة

  • 30 أيار 2026
  • 13:40
خبرني - قال المدير التنفيذي للمناطق وخدمات المدينة في أمانة عمّان الكبرى غازي الحديد، إن عدد الأضاحي المبيعة حتى رابع أيام عيد الأضحى بلغ 27 ألف أضحية، من أصل قرابة 42 ألفا توافرت في مواقع بيع الأضاحي الـ9 المعتمدة التابعة للأمانة في مختلف مناطق العاصمة عمّان.

وأشار الحديد، في تصريحات لقناة "المملكة"، السبت، إلى أن حجم المبيعات هذا العام جاء أقل مقارنة بالعام الماضي، في ظل ارتفاع أسعار الأضاحي.

وأضاف الحديد أن كوادر أمانة عمّان ستباشر بعد انتهاء الموسم بإزالة بسطات بيع الأضاحي والبدء بأعمال تنظيف وتعقيم المواقع، عبر إزالة المخلفات العضوية وغسل المواقع وتعقيمها، ضمن إجراءات تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الروائح والحشرات

مؤشر جديد يكشف: الحكومة الأردنية أكبر من المجتمع بـ22 عاماً
  • 2026-05-30 14:40
  • 2026-05-30 14:40
سؤال نيابي حاد بعد منشور (استحوا).. هل تعتذر وزارة البيئة للأردنيين؟
  • 2026-05-30 14:27
  • 2026-05-30 14:27
البدور : بروتكول علاج مرضى السرطان الوطني اصبح جاهزاً….
  • 2026-05-30 13:22
  • 2026-05-30 13:22
الاردن .. بدء وصول أولى قوافل الحجاج إلى مركزي جمرك المدورة والعمري
  • 2026-05-30 13:05
  • 2026-05-30 13:05
الغذاء والدواء: إيقاف 15 منشأة وإغلاق مطعم شاورما خلال عيد الأضحى
  • 2026-05-30 12:34
  • 2026-05-30 12:34
الأعلى للسكان: نصف الأردنيين مدخنون
  • 2026-05-30 11:32