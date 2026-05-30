أمانة عمّان: بيع 27 ألف أضحية من أصل 42 ألفا توافرت في مواقع البيع المعتمدة بالعاصمة

خبرني - قال المدير التنفيذي للمناطق وخدمات المدينة في أمانة عمّان الكبرى غازي الحديد، إن عدد الأضاحي المبيعة حتى رابع أيام عيد الأضحى بلغ 27 ألف أضحية، من أصل قرابة 42 ألفا توافرت في مواقع بيع الأضاحي الـ9 المعتمدة التابعة للأمانة في مختلف مناطق العاصمة عمّان.

وأشار الحديد، في تصريحات لقناة "المملكة"، السبت، إلى أن حجم المبيعات هذا العام جاء أقل مقارنة بالعام الماضي، في ظل ارتفاع أسعار الأضاحي.

وأضاف الحديد أن كوادر أمانة عمّان ستباشر بعد انتهاء الموسم بإزالة بسطات بيع الأضاحي والبدء بأعمال تنظيف وتعقيم المواقع، عبر إزالة المخلفات العضوية وغسل المواقع وتعقيمها، ضمن إجراءات تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الروائح والحشرات