مستشار مجتبى خامنئي: ترمب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة

خبرني - قال محسن رضائي، مستشار الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، اليوم السبت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب "يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة" بمواصلة الحصار البحري على إيران وتقديم ما وصفها بمطالب مفرطة في المفاوضات.

وكان مصدر قال لوكالة "تسنيم" الإيرانية إن الحصار البحري لا يزال قائماً، وأن البحارة الإيرانيين تلقوا تحذيرات من القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" بالبقاء خلف خط الحصار أو مواجهة إطلاق النار.

وأكدت الولايات المتحدة، السبت، أن لديها الوسائل لاستئناف الحرب مع إيران، وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب لن يبرم اتفاقاً مع طهران إلا إذا استوفى كل شروطه، وذلك بعد ثلاثة أشهر من اندلاع النزاع الذي اجتاح الشرق الأوسط وهزّ الاقتصاد العالمي.

وكان البيت الأبيض أفاد بأن ترامب على وشك اتخاذ قرار بشأن اتفاق مع إيران، بعد أسابيع من التصريحات والتقارير المتضاربة بشأن المفاوضات الجارية بوساطة باكستانية.