رسالة رومانسية تعلن ارتباط ديلان تشيشك دينيز مجددا

خبرني - النجمة التركية ديلان تشيشك دينيز تكشف عن ارتباط عاطفي جديد بعد فترة من الانفصال، وسط تفاعل واسع عقب رسالة رومانسية متبادلة مع المغني بيركان ناسوه أوغلو.

عادت النجمة التركية ديلان تشيشك دينيز إلى واجهة الاهتمام الإعلامي بعد إعلان ارتباطها بالمغني بيركان ناسوه أوغلو، في علاقة جديدة كشفت تفاصيلها عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتعيد اسمها إلى دائرة المتابعة من جديد.

كشف المغني بيركان ناسوه أوغلو عن ارتباطه بالنجمة التركية من خلال منشور حمل طابعاً رومانسياً، حيث نشر صورة تجمعه بها عبر حساباته الرسمية، وأرفقها بتعليق جاء فيه: «هناك طريق من القلب إلى القلب... وكل يوم يصبح عيداً عندما تكونين موجودة».

وحظيت الرسالة بتفاعل كبير من الجمهور، الذي اعتبرها إعلاناً غير مباشر عن بداية علاقة عاطفية بين الطرفين، في ظل الاهتمام المتزايد بتفاصيل حياتهما الخاصة.

من جانبها، لم تتأخر ديلان تشيشك دينيز في التفاعل مع ما نُشر، حيث أعادت مشاركة الصورة ذاتها عبر حسابها الرسمي، مكتفية بإضافة رمز القلب الأبيض، في خطوة فهمها المتابعون على أنها تأكيد للعلاقة الجديدة.

وكانت نجمة مسلسل "الحفرة" قد أنهت في وقت سابق علاقتها مع رافائيل جيمو تشيتين، نجل المخرج التركي سنان تشيتين، بعد ارتباط استمر لفترة وحظي بمتابعة إعلامية وجماهيرية واسعة.

وبعد فترة من الجدل حول حياتها الشخصية، ظهرت المؤشرات على دخولها في علاقة جديدة مع المغني التركي، لتفتح صفحة مختلفة في حياتها العاطفية.

وتُعد ديلان تشيشك دينيز من أبرز نجمات الدراما التركية، حيث شاركت في أعمال درامية لاقت انتشاراً واسعاً، من بينها "كاذبات صغيرات لطيفات"، و"بنات الشمس"، و"حكاية بودروم"، و"المستأجر المثالي".

ومع تداول صور الثنائي ورسائلهما المتبادلة، يترقب المتابعون تطورات هذه العلاقة، وما إذا كانت ستتحول إلى ارتباط معلن خلال الفترة المقبلة.