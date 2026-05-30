الاردن .. بدء وصول أولى قوافل الحجاج إلى مركزي جمرك المدورة والعمري

خبرني - تفقد مساعدا المدير العام للجمارك الأردنية، السبت، أولى أفواج الحجاج القادمين من السعودية عبر مركزي جمرك المدورة وجمرك العمري، للاطلاع على جاهزية المراكز الحدودية ومستوى الاستعدادات والإجراءات المتخذة لاستقبال الحجاج وتسهيل حركتهم بكل يسر وسهولة.

وأكد مساعد المدير العام للجمارك الأردنية العميد مؤنس خليفات، خلال جولة في مركز جمرك المدورة، حرص الجمارك الأردنية على تقديم أفضل الخدمات للحجاج من خلال تعزيز الكوادر الجمركية ورفع الجاهزية التشغيلية داخل المراكز الحدودية، بما يسهم في تسريع الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة الدخول والعبور، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقديم الرعاية والخدمة للمواطنين والمسافرين.

واطلع خليفات على واقع العمل الميداني وآلية التنسيق بين مختلف الجهات العاملة داخل المراكز الحدودية، مشيدًا بجهود مرتبات الجمارك والأجهزة المعنية في التعامل المهني والإنساني مع الحجاج، وتقديم المساعدة والإرشاد لهم على مدار الساعة.

كما تفقد مساعد المدير العام للجمارك الأردنية العميد رائد الشياب سير الإجراءات الجمركية في مركز جمرك العمري، واطلع على جاهزية الكوادر وآليات العمل المتبعة لاستقبال الحجاج القادمين عبر المركز.

وأكد الشياب أهمية تقديم جميع التسهيلات اللازمة وتسريع إنجاز المعاملات بما يضمن انسيابية الحركة وراحة الحجاج، كما شدد على ضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات العاملة داخل المركز لتقديم أفضل الخدمات للحجاج، بما يعكس الصورة المشرقة للجمارك الأردنية.

وأشار إلى أن دائرة الجمارك اتخذت جملة من الإجراءات التنظيمية والفنية لضمان انسيابية الحركة خلال موسم الحج، والتعامل مع الزيادة المتوقعة في أعداد القادمين، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والراحة للحجاج أثناء عودتهم.

وثمّن الحجاج حسن الاستقبال وسرعة الإجراءات والخدمات المقدمة لهم في المراكز الحدودية.

وأعربوا عن تقديرهم للجهود التي تبذلها كوادر الجمارك الأردنية والأجهزة العاملة كافة لخدمتهم وتسهيل رحلتهم.