إطلاق مبادرة عجائب الاردن السبع من مجلس الأمة

خبرني - اجتمعت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان برئاسة العين ميشيل نزال، مع لجنة مبادرة عجائب الاردن السبع، لإطلاق المبادرة.
وركز العين نزال على أهمية هذه المبادرة وانعكاسها على الخارطة السياحية الأردنية، داعيا إلى التركيز على أهمية الحج المسيحي وضرورة تسويقه احترافيا وكذلك على المواقع الدينية الاسلامية ومقامات الصحابة لاهمية السياحة الدينية للمملكة.
وتم التوافق على تشكيل لجنة الحوكمة وضمان الجودة برئاسة العين ميشيل نزال ومخاطبة وزارات الثقافة والسياحة والبلديات لتسمية مندوبيهم في اللجنة.
كما تم الاتفاق على ان يتولى النائب سالم العمري رئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس النواب رئاسة اللجنة التنفيذية للمبادرة.
من جهته قال الوزير الأسبق اسامة الدباس رئيس المبادرة، إن الفكرة انبثقت من البروفسور محمد الفرجات من جامعة المغفور له الحسين بن طلال وقد لاقت اعجابا من الجمعيات السياحية حيث تبنت جمعيّة الاقتصاد السياحي هذه المبادرة بالاشتراك مع جمعية السياحة الوافدة.
واضاف الدباس، أن هذه المبادرة الوطنية الشعبية ستضم 21 موقعا سياحيا واثريا ومواقع ذات طبيعة دينية من محافظات المملكة وستعرض للتصويت الداخلي والخارجي لاختيار سبعة مواقع تكون عجائب الاردن السبع ضمن أسس وشفافية وقواعد عالمية، وسيتم تطوير هذه المواقع وتمكينها لتصبح جاذبة للاستثمارات وتوفير فرص عمل للمجتمعات المحلية وهذا احد الأبعاد التنموية للمبادرة.
وبين، أن هذه المبادرة ستسلط الضوء على كنوز الاردن وتطويرها لتصبح جاذبة للسياحة المحلية والعربية والعالمية وفي بعد آخر فان هذه المبادرة تثقيفية وطنية وعلمية وتعد احد مكونات السردية الاردنية التي دعا اليها ولي العهد.
ولإبعاد أي شبهة تجارية للمبادرة أكد الدباس أن التصويت سيكون مجاناً ومتاحاً للجميع.
من جهة اخرى، أكد رئيس جمعية السياحة الوافدة نبيه ريال، ضرورة إيلاء المسارات السياحية في المملكة الاهتمام اللازم وضم عناصر المبادرة إلى هذه المسارات.
وقدم المهندس رائد الصعوب شرحا مفصلا عن خارطة المبادرة والمحاور الرئيسية والرؤية الوطنية.