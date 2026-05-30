  الذهب يواصل الصعود محلياً.. زيادة على أسعار مختلف العيارات في الأردن

الذهب يواصل الصعود محلياً.. زيادة على أسعار مختلف العيارات في الأردن

خبرني - أظهرت النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم السبت، ارتفاع أسعار بيع الذهب في السوق المحلية الأردنية.

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 نحو 106.0 دنانير، مقابل 101.8 دينار لجهة الشراء، فيما سجل غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلباً في السوق المحلية، 92.3 دينار للبيع و87.9 دينار للشراء.

 كما بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 نحو 81.8 دينار، مقابل 75.2 دينار للشراء.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار تأثر أسعار الذهب المحلية بحركة المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، إلى جانب عوامل العرض والطلب في السوق المحلية.

