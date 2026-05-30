غرق 6 أشخاص من عائلة واحدة في العراق أثناء نزهة عائلية

خبرني - شهدت منطقة المحزم في صلاح الدين حادث غرق جماعي أودى بحياة 6 من عائلة واحدة أثناء محاولة إنقاذ طفل سقط في نهر دجلة، فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقود سابع وسط جهود إنقاذ مكثفة.

لقي 6 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم غرقًا، فيما فُقد شخص سابع، في حادث مأساوي وقع قرب نهر دجلة في منطقة المحزم بمحافظة صلاح الدين شمال العراق، إثر محاولة إنقاذ طفل سقط في المياه أثناء نزهة عائلية.

وبحسب مصادر محلية، بدأ الحادث عندما سقط طفل في النهر خلال رحلة ترفيهية لعائلتين قدمتا من العاصمة بغداد، ما دفع عدداً من أفراد العائلة إلى النزول تباعاً لإنقاذه، قبل أن يجرفهم تيار النهر القوي نتيجة ارتفاع منسوب المياه وشدة الجريان، ليتحول الموقف إلى حادث غرق جماعي.

وأشارت المصادر إلى أن 13 شخصاً دخلوا إلى مجرى النهر خلال الحادث، من رجال ونساء وأطفال، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ 6 أشخاص وهم على قيد الحياة، في حين جرى انتشال 6 جثث، مع استمرار البحث عن شخص مفقود قد يرفع عدد الضحايا إلى 7 من العائلة نفسها.

وفي أعقاب الحادث، وجّه محافظ صلاح الدين هيثم الزهوان قيادة شرطة المحافظة بمتابعة ميدانية مباشرة لعمليات الإنقاذ، وتوفير جميع الإمكانات المتاحة لدعم فرق البحث وانتشال الضحايا من موقع الحادث.

كما تواجد قائد شرطة صلاح الدين اللواء مصطفى أحمد حبيب في مكان الحادث، للإشراف على عمليات البحث والإنقاذ، بمشاركة فرق الشرطة النهرية ووحدات الغواصين التابعة لمديرية الدفاع المدني.

وأعرب محافظ صلاح الدين عن حزنه وتعازيه لأسر الضحايا، مثمناً جهود فرق الإنقاذ والقوات الأمنية التي تعاملت سريعاً مع الحادث وتمكنت من إنقاذ عدد من الأشخاص رغم صعوبة الظروف الميدانية.

وتتواصل عمليات البحث في نهر دجلة للوصول إلى الشخص المفقود، فيما نُقلت الجثامين المنتشلة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل ارتفاع ملحوظ في مناسيب نهري دجلة والفرات في العراق خلال الفترة الأخيرة، نتيجة زيادة الإطلاقات المائية والأمطار في دول المنبع خلال الأسابيع الماضية، ما أدى إلى زيادة سرعة الجريان وارتفاع مخاطر السباحة في بعض المناطق النهرية.

ومع تزامن الحادث مع عطلة عيد الأضحى وتوجه العديد من العائلات إلى ضفاف الأنهار والمتنزهات، تتجدد تحذيرات الجهات المختصة من السباحة في المواقع غير المخصصة أو الاقتراب من الحواف الطينية والمنحدرات، في ظل تكرار حوادث الغرق خلال مواسم الأعياد والعطل الرسمية.