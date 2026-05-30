واشنطن تعلن انتهاء مهام توم باراك مبعوثاً أمريكياً لسورية

خبرني - أعلنت الولايات المتحدة، فجر اليوم السبت، انتهاء مهام توم باراك كمبعوث أمريكي خاص إلى سورية، بحسب ما صرح به وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي روبيو عبر حسابه بمنصة "إكس"، إن "السفير توم باراك لعب دورًا لا يُقدّر بثمن كمبعوثنا الخاص إلى سورية".

وأضاف روبيو: "بينما تنتهي مهام باراك تحت هذا المسمى رسمياً، سيواصل لعب دور قيادي لإدارة ترامب في كل من سورية والعراق".

وأردف الوزير قائلاً: "ستستمر خبرة باراك وعلاقاته وفهمه لبرنامج (أمريكا أولًا) في تحقيق مكاسب لبلادنا العظيمة"، على حد تعبيره.

