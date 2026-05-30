السبت: 30 أيار 2026
من حلمٍ إلى واقع.. إطلاق نادي العمر الذهبي لكبار السن في دارات سمير شما

  • 30 أيار 2026
  • 10:19
خبرني - في خطوة إنسانية ومجتمعية تعكس الاهتمام المتزايد بفئة كبار السن، أُعلن عن إطلاق نادي العمر الذهبي لكبار السن في دارات سمير شما، ليكون مساحة متكاملة تجمع بين الرعاية والرفقة والنشاط، وتمنح كبار السن تجربة يومية مليئة بالحيوية والتفاعل والاهتمام.
ويأتي المشروع استجابةً للحاجة إلى توفير بيئة داعمة تُشعر كبار السن بقيمتهم ومكانتهم، من خلال برامج وأنشطة متنوعة تسهم في تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية، وتوفر لهم فرصة الاستمرار في ممارسة دورهم الفاعل داخل المجتمع.
وأكدت إدارة النادي أن هذه المبادرة ليست مجرد مشروع خدمي، بل رسالة إنسانية تؤمن بأن كبار السن يستحقون حياة مليئة بالكرامة والاهتمام والاندماج، وأن الاستثمار في راحتهم وسعادتهم هو استثمار في قيم المجتمع بأكمله

