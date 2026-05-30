الاردن .. وفاة الطالب يامن الدهشان بحادث غرق مؤسف

خبرني - نعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الطالب يامن عمر توفيق الدهشان، من الصف الثامن في مدرسة رجم الشامي الغربي الثانوية للبنين، التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء الموقر، بعد وفاته اثر حادث غرق مؤسف.

واكدت الوزارة ان وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتور عزمي محافظة، والامين العام للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والامين العام للشؤون الادارية والمالية الدكتورة سحر الشخاترة، والامين العام لشؤون التعليم المهني والتقني الدكتور محمد غيث، ومدير التربية والتعليم للواء الموقر الدكتور عبد الرحمن فنخير الزبن، والاسرة التربوية في اللواء، ينعون الطالب الراحل ببالغ الحزن والاسى.



واضافت الوزارة في نعيها، انها تسال المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وان يسكنه فسيح جناته، وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.



واشارت الاسرة التربوية في لواء الموقر الى ان وفاة الطالب يامن الدهشان شكلت حالة حزن عميقة بين زملائه ومعلميه، داعية الله ان يتقبله بواسع رحمته، وان يربط على قلوب اسرته وذويه.

