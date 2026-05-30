المنتخب الوطني لكرة القدم يواجه نظيره السويسري وديًا غدًا

خبرني - يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم، نظيره السويسري، عند الساعة الرابعة من مساء يوم غد الأحد على ستاد كيوبين بارك في مدينة سانت جالن السويسرية، في لقاء ودي، وذلك في إطار التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

ويسعى المدير الفني للمنتخب الوطني جمال سلامي للاستفادة من المباراة، والوقوف على جاهزية اللاعبين، استعدادًا للمشاركة التاريخية في المونديال.

ويغادر المنتخب الوطني سويسرا يوم بعد غد الاثنين، متوجهًا إلى أميركا لمواجهة منتخب كولومبيا مساء الأحد 7 الشهر المقبل، في مدينة سان دييجو، في لقاء ودي اخير قبل المشاركة الرسمية في المونديال، على أن يستقر في معسكره الرسمي خلال المونديال في مدينة بورتلاند الأميركية.

ويضم وفد المنتخب 28 لاعبًا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور بني عطية، عبدالله نصيب، يزن العرب، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، سليم عبيد، سعد الروسان، إحسان حداد، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، محمد أبو غوش، إبراهيم سعادة، عامر جاموس، نزار الرشدان، نور الروابدة، يوسف قشي، رجائي عايد، محمد الداوود، محمود مرضي، موسى التعمري، إبراهيم صبرة، عودة الفاخوري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، وعلي علوان.

ويستعد منتخب النشامى للمشاركة الأولى في تاريخه ببطولة كأس العالم، حيث استقر في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.