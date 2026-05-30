ياسمين صبري تشارك جمهورها أجواء الحج بصور من الحرم وعرفات

خبرني - أعربت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن سعادتها بأداء مناسك الحج هذا العام، وشاركت متابعيها صوراً من داخل الحرم المكي وعلى صعيد عرفات.

ظهرت ياسمين في الصور برفقة عدد من صديقاتها وسط أجواء روحانية حظيت بتفاعل واسع من الجمهور.

وظهرت ياسمين صبري بإطلالة بسيطة خلال أداء المناسك، وأرفقت الصور بتعليق مقتضب قالت فيه: «الحمد لله رب العالمين»، فيما انهالت عليها تعليقات التهنئة والدعوات من متابعيها، الذين تمنوا لها حجاً مبروراً.

نجوم الفن يؤدون مناسك الحج

وشهد موسم الحج هذا العام مشاركة عدد من الفنانين في أداء الفريضة، من بينهم محمد هنيدي، وياسمين عبد العزيز، وأحمد حاتم، ودرة، وتامر عاشور، الذين حرصوا على مشاركة متابعيهم بلقطات من الأراضي المقدسة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

آخر أعمال ياسمين صبري

وعلى الصعيد الفني، كان آخر ظهور سينمائي لياسمين صبري من خلال فيلم «المشروع X» الذي عُرض خلال عام 2025، وشاركها بطولته كريم عبد العزيز. وتدور أحداث العمل حول عالم آثار ينخرط في مشروع مرتبط بالطاقة داخل غرفة سرية في الهرم الأكبر، قبل أن يدخل في مواجهة مع منظمة دولية تسعى لإخفاء معلومات خطيرة، بالتزامن مع محاولاته لإعادة ترتيب حياته الشخصية.

وتواصل ياسمين صبري نشاطها الفني خلال الفترة المقبلة، إذ تستعد لعرض فيلم «مطلوب عائلياً» بمشاركة كريم محمود عبد العزيز ومصطفى غريب، وهو من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني.

