الاردن .. أجواء لطيفة السبت وارتفاع طفيف على الحرارة الأحد

خبرني - تكون الأجواء السبت، لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها المناخية، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، بينما تكون حارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتبقى الأجواء يومي الاثنين والثلاثاء، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم بين 26- 17 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 24- 15، وفي المرتفعات الشمالية 22- 12، وفي مرتفعات الشراة 24 - 13، وفي مناطق البادية 31 - 16، وفي مناطق السهول 27- 16، وفي الأغوار الشمالية 34 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 36- 22، وفي البحر الميت 35- 21، وفي خليج العقبة 37- 22 درجة مئوية.