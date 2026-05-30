بعد فيديو مثير للجدل.. الشرطة المصرية تضبط رجالا اقتحموا عربة السيدات في مترو الأنفاق

خبرني - أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، ضبط عدد من الأشخاص المتورطين في واقعة اقتحام العربة المخصصة للسيدات في مترو الأنفاق بالقاهرة، بعد تداول واسع للفيديو الذي أثار المشكلة.

وذكرت وزارة الداخلية، في منشور عبر حسابها بمنصة "فيسبوك"، أنه "في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين أحد الأشخاص وسيدة داخل إحدى عربات مترو الأنفاق المخصصة للسيدات بالقاهرة"، فقد تبين أنه الشخص المذكور قد استقلها بالمخالفة للضوابط العامة.

وأضافت أن الخدمات الأمنية المعينة بمحطة مترو الأنفاق بكوبري القبة تلقت بلاغا اليوم من الأمن الإداري بالمحطة والمعني بالإشراف على ضوابط ركوب عربات المترو، بنشوب مشاجرة بين أحد الأشخاص، وسيدة داخل إحدى عربات المترو المخصصة للسيدات لخلافات حول أولوية الجلوس داخل العربة.

وأشارت إلى أنها واجهت المشكو في حقه وأقر باستقلاله عربة المترو المشار إليها صحبة نجلة خالته، وحال محاولته الجلوس على أحد المقاعد اعترضت الثانية على تواجده بالعربة، ما أدى لنشوب مشاجرة بينهما، وتعديهما على بعضهما بالضرب وإصاباتهما بسحجات.

ولفتت إلى تدخل عدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم بالمحطة للفض بينهما، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولي النيابة العامة التحقيق بالحادث.