المكسيك تقيّد دخول مسافرين من بلدان متضررة من إيبولا مع اقتراب كأس العالم

خبرني - أعلنت ثلاث شركات طيران مكسيكية الجمعة فرض قيود على المسافرين القادمين من دول إفريقية ينتشر فيها فيروس إيبولا، في إطار التدابير الوقائية المنسقة مع الولايات المتحدة وكندا المنظمتين المشاركتين لكأس العالم لكرة القدم التي ستنطلق بعد أقل من أسبوعين.

وأعلنت "أيرومكسيكو"، شركة الطيران الرئيسية في البلاد، أنه "يحظر دخول المكسيك جوا على المسافرين الذين كانوا في أوغندا أو جمهورية الكونغو الديموقراطية أو جنوب السودان خلال الـ21 يوما الماضية".

وحذت حذوها شركتا "فيفا أيروبوس" و"فولاريس" المنخفضتا الكلفة واللتان تشغلان العديد من الخطوط الدولية.

وستسري هذه القيود لمدة 60 يوما.

وكانت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أعلنت الجمعة أن السلطات الصحية بدأت تطبيق "بروتوكولات المراقبة الوبائية".

وتأهلت جمهورية الكونغو الديموقراطية التي تشهد انتشارا لهذا الفيروس الفتاك، لكأس العالم، ومن المقرر أن تلعب مبارياتها في الدور الأول في الولايات المتحدة والمكسيك.

والأسبوع الماضي، أكد البيت الأبيض أن المنتخب الكونغولي سيضطر لعزل نفسه في "فقاعة" لمدة 21 يوما لتجنب الإصابة بفيروس إيبولا، وذلك في حال رغبته بدخول الولايات المتحدة للمشاركة في نهائيات كأس العالم بعد أقل من شهر.

وتلعب جمهورية الكونغو الديمقراطية التي سيكون معسكرها التدريبي في هيوستن بولاية تكساس، في المجموعة الحادية عشرة وستواجه البرتغال في 17 حزيران/يونيو في هيوستن، ثم كولومبيا في 23 منه في غوادالاخارا بالمكسيك، وأخيرا أوزبكستان بعد 4 أيام في أتلانتا.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية إنذارا صحيا دوليا استجابة لتفشي فيروس إيبولا للمرة السابعة عشرة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وفي الكونغو الديموقراطية، سُجّلت 246 وفاة من بين أكثر من ألف حالة مشتبه بها، وفق حصيلة أصدرتها الخميس المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الإفريقي.

أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة أول حالة شفاء لمريض تم تأكيد إصابته بالفيروس المسؤول عن وباء إيبولا في البلاد.

وسجلت منظمة الصحة العالمية استنادا إلى أحدث إحصاءاتها حتى 24 أيار/مايو، 10 وفيات مؤكدة و223 وفاة يشتبه في ارتباطها بإيبولا في الكونغو الديموقراطية منذ إعلان تفشي الفيروس في منتصف أيار/مايو، من أصل أكثر من ألف حالة مؤكدة ومشتبه بها.