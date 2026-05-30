مصر.. الشرطة تضبط شخصا أثار غضب المواطنين في فيديو استعراضي

خبرني - أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط قائد دراجة نارية، ظهر في فيديو متداول على نطاق واسع، وهو يقوم بحركات استعراضية، لكن ما أثار الغضب أكثر هو توجيهه إشارات بذيئة لشخص حاول تصويره.

وأثارت تصرفات الشخص غضب المصريين لإشارته البذيئة للشخص الذي حاول توثيق الواقعة؛ ولاستهانته بأرواح المحيطين به وقيادة الدراجة بسرعة عالية مع حركات استعراضية خطيرة.

وذكرت وزارة الداخلية في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، الجمعة، أنه "في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو.. يظهر خلالها قائد دراجة نارية يقوم بأداء حركات استعراضية أثناء سيره بأحد الطرق بالقليوبية"، فقد اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية بحقه.

وأوضحت الوزارة أنها حققت في الواقعة وأمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها بدون لوحات مرور، كما تم ضبط قائدها وقت ارتكاب الحادثة، وهو عاطل عن العمل مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وأضافت أنه بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد اللهو والاستعراض، وتم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.