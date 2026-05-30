جاموس ترمب يظهر في قرية مصرية ويثير تفاعلا (فيديو)

خبرني - خطفت نسخة مصرية من الجاموس الذي بات يعرف بـ"جاموس ترمب" نسبة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأنظار بعد ظهوره في قرية مصرية.

وعٌرف هذا الجاموس لأول مرة في بنغلاديش وخطف الأنظار بملامحه التي شبهها البعض بالرئيس الأمريكي، وأثار ضجة عالمية بعد تداول واسع لصوره.

وفي مصر، ومع حلول عيد الأضحى وتزايد عملية نحر الأضاحي في العيد ظهرت نسخة مصرية من هذا الجاموس بين الماشية التي يجري تجهيزها للذبح في أحد مجازر محافظة الدقهلية شمالي مصر.

وأثارت الفيديوهات التي جرى تصويرها بمسلخ قرية ميت الكرما بمحافظة الدقهلية، تفاعل المواطنين ورواد منصات التواصل الاجتماعي وسط تداول واسع لمقاطع الفيديو.

والجاموس الذي ظهر في بنغلايش ونال شهرة عالمية، مصاب بالبرص ولُقب بـ"دونالد ترامب" بسبب خصلة الشعر الأشقر المتدلية على جبهته، وهي سمة يقول كثيرون إنها تحاكي تسريحة الشعر المميزة للزعيم الأمريكي.

ويبلغ وزنه حوالي 700 كيلوغرام، ويُربى في مزرعة في منطقة نارايانجانج قرب العاصمة دكا، لكن السلطات أنقذته من الذبح بعد الضجة العالمية حوله.

بعد فيديو مثير للجدل.. الشرطة المصرية تضبط رجالا اقتحموا عربة السيدات في مترو الأنفاق
مصر.. الشرطة تضبط شخصا أثار غضب المواطنين في فيديو استعراضي
مشهد غير مألوف.. عجل مصري يقفز في حوض للسباحة - فيديو
كيف تواجه أعراض اكتئاب ما بعد العطلة؟
3 ملايين نسمة في 5 سنوات.. اليابان تسجل أكبر تراجع سكاني بتاريخها
ملاحظتهم أقوى مما نتخيل.. هكذا يلتقط الأطفال سلوكيات الكبار
