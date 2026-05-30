مشهد غير مألوف.. عجل مصري يقفز في حوض للسباحة - فيديو

خبرني - أثار فيديو لجاموس مصري يهرب من صاحبه قبل ذبحه في عيد الأضحى أمس، تفاعلا واسعا على منصات التواصل، بعدما أخذ "العجل" في الركض داخل الفيلا.

وفي الفيديو يظهر "العجل" وهو يحاول الإفلات من الشخص الممسك به، ثم أخذ يتنقل بين مناطق الفيلا ويقفز في النهاية إلى حوض السباحة الموجود داخل الفيلا.

وطالما أثارت مثل هذه الفيديوهات التي تظهر فيها الأضاحي وهي تهرب من أصحابها في الشوارع والطرقات مسببة حالة من الهلع والسخرية، تفاعلا واسعا على منصات التواصل في كل عيد أضحى.

ويفضل بعض المصريين مظاهر ذبح أضاحيهم في المنزل أو أمام بيوتهم، بينما تتيح السلطات الذبح المجاني داخل المسالخ الحكومية، وتدعو إلى التوجه إليها حفاظا على البيئة وللاطمئنان إلى سلامة اللحوم صحيا.

وأمس، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ذبح 11 ألفا و719 أضحية بالمسالخ الحكومية مجانا للمواطنين في ثاني أيام عيد الأضحى، وكانت الوزارة قد أوضحت أمس أن المسالخ الحكومية المعتمدة استقبلت في اليوم الأول من عيد الأضحى 10 آلاف و172 أضحية، جرى ذبحها للمواطنين مجانا.