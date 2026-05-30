البيت الأبيض: ترمب لن يقبل بأي اتفاق إيراني لا يستوفي خطوطه الحمر

خبرني - قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب لن يبرم اتفاقا مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه، بعدما عقد الجمهوري اجتماعا مع مساعديه لمناقشة اتفاق محتمل.

وصرح المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه "انتهى الاجتماع الذي عقد في غرفة العمليات (في البيت الأبيض) واستمر قرابة ساعتين".

وأضاف "لن يقبل الرئيس ترمب بأي اتفاق لا يصب في مصلحة أميركا ولا يستوفي خطوطه الحمر. لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا".

واختتم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة اجتماعا قُدّم في وقت سابق على أنه لاتخاذ قرار نهائي بشأن التوصل إلى تفاهم مع إيران، بحسب ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض.

ولم يوضح المسؤول ما إن كان ترامب اتّخذ قرارا أم لا، في هذا الاجتماع الذي عُقد في غرفة العمليات في البيت الأبيض.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز أن الاجتماع استغرق ساعتين وأن ترمب لم يتّخذ على إثره أي قرار فوري.