قوة الفضاء الأميركية تمنح سبيس إكس عقدا قيمته 4.16 مليار دولار

خبرني - قالت قوة الفضاء التابعة للقوات المسلحة الأميركية الجمعة إنها منحت شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك عقدا قيمته 4.16 مليار دولار في إطار برنامج يهدف لرصد التهديدات الجوية من الفضاء وتتبعها.

وصُمم برنامج "مؤشر الأهداف المتحركة الفضائي المتقدم" على أن يكون نظاما يربط بين عدد من الأنظمة، إذ يجمع بين أجهزة الاستشعار الفضائية ووصلات الاتصالات الآمنة والمعالجة الأرضية لتعزيز التعاون عبر القاعدة الصناعية الفضائية الحكومية.

ويتألف نظام الدفاع الصاروخي (القبة الذهبية)، الذي أطلقته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من طبقات متعددة إحداها طبقة استشعار وتتبع. ومن المتوقع أن تلعب الأقمار الصناعية دورا في تتبع الصواريخ.

وتهدف (القبة الذهبية) إلى توسيع نطاق أنظمة الاعتراض الأرضية وأنظمة الاستشعار والقيادة، مع إضافة أقمار صناعية فضائية لرصد وتتبع التهديدات الجوية وربما التصدي لهذه التهديدات، بما في ذلك الأسلحة التي لا تزال موضع نقاش في المدار.

وقالت قوة الفضاء إن هناك عدة شركات ضمن مجموعة موردي البرنامج، منها سبيس إكس التي تخطط لطرح عام أولي، وإنها ستصدر عدة عقود العام المقبل.

وأضافت في بيان "من المتوقع أن يؤدي هذا العقد الأولي إلى إطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية بحلول 2028، مما يوفر للقوات المشتركة قدرة مبكرة على القضاء على النقاط غير الواضحة في العمليات".

وتستهدف سبيس إكس، التي كشفت في وقت سابق من الشهر الجاري عن خططها لطرح عام أولي، تقييما بأكثر من 1.75 تريليون دولار.

ومنحت القوة الجوية قبل أيام قليلة سبيس إكس عقدا قيمته 2.29 مليار دولار لبناء شبكة اتصالات آمنة وعالية السرعة عبر الأقمار الصناعية لربط أجهزة الاستشعار العسكرية ومنصات الأسلحة عالميا.