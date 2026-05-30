جاهة كريمة من آل الصغير تطلب يد الدكتورة أسيل القرعان للدكتور عاصم الصغير

خبرني - توجّهت مساء اليوم جاهة كريمة من عائلة الصغير إلى عائلة القرعان، لطلب يد كريمة المرحوم الدكتور مازن القرعان الدكتورة اسيل للدكتور عاصم جمال عبد الحميد الصغير

وترأس الجاهة عن أهل العريس سعادة الدكتور احمد نوفل حيث طلب باسم عائلة الصغيّر وكان في استقبال الجاهة جمعٌ غفير من عشيرة القرعان الكرام، وأجاب الطلب بالقبول الشيخ عايش القرعان بكلمات طيبة ترحيبية عبّرت عن أصالة العلاقة بين العشيرتين.

وحضر المناسبة عدد كبير من الأقارب والأصدقاء، في أجواء سادها الود والاحترام، وسط تبادل كلمات المحبة والتقدير بين الحضور.

نسأل الله أن يتمم على الخير، ويبارك هذا القِرَان، ويجمع بين العروسين على خير ومحبة.