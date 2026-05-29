خطوبة الشاب جاسم العضايلة والصيدلانية مروة العضايلة.. الف مبارك - صور

خبرني - في أجواءٍ مباركة تزامنت مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، توجّهت جاهة كريمة من أبناء وعشائر الكرك إلى ديوان عشيرة العضايلة في منطقة الثنية، لطلب يد الصيدلانية مروة، كريمة الدكتور عبدالله يوسف العضايلة، لابنهم الشاب جاسم محمد عطاالله العضايلة.

وترأس الجاهة الكريمة الباشا فلاح العضايلة، الذي تشرّف بطلب يد العروس، فيما لبّى الطلب بالقبول والترحيب جدّ العروس الحاج يوسف العضايلة، بحضور نخبة من الأهل والأقارب والوجهاء والأصدقاء، في مشهدٍ جسّد أسمى معاني المحبة والتآخي، وعكس أصالة العادات والتقاليد الأردنية الراسخة.

وقد ازدانت المناسبة بفرحة العيد وبهجة اللقاء، حيث سادت أجواء من الود والسرور، وتمت قراءة الفاتحة على نية التوفيق والقبول، وسط دعوات صادقة بأن يبارك الله هذه الخطبة المباركة ويكللها بالخير واليمن والبركات.

وتبادل الحضور التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، التي جمعت بين فرحة العيد وفرحة الخطبة، متمنين للعروسين حياةً زوجيةً هانئة يسودها الحب والمودة والرحمة، وأن يرزقهما الله السعادة والتوفيق والاستقرار.

ألف ألف مبارك للصيدلانية مروة وللشاب جاسم، ولعائلتيهما الكريمتين، سائلين المولى عز وجل أن يتمم لهما على خير، وأن يجعل أيامهما المقبلة عامرة بالأفراح والمسرات، وأن يديم على الجميع نعمة المحبة