جاهة الإعلامي حمزة نايف المعاني - صور

خبرني - تمت، بحمد الله، مراسم الجاهة الكريمة لطلب يد كريمة اللواء المتقاعد حمدان السرحان للإعلامي والمذيع في قناة المملكة حمزة نايف المعاني، بحضور جمع من أصحاب المعالي والعطوفة والوجهاء والأقارب والأصدقاء.

وترأس الجاهة العين ونائب رئيس الوزراء الأسبق توفيق باشا كريشان، الذي طلب باسم الجاهة الكريمة، فيما أجاب بالقبول ومنح القبول الفريق المتقاعد خلف جادر السرحان، في مشهد عشائري أردني أصيل جسّد قيم المودة والتآلف والترابط الاجتماعي.

وسادت أجواء من المحبة والسرور خلال مراسم الجاهة، التي عكست أصالة العادات والتقاليد الأردنية الراسخة، وسط الدعوات الصادقة للعروسين بالتوفيق والسعادة، وأن يبارك الله لهما ويجمع بينهما على خير ومودة ورحمة.

وبهذه المناسبة، عبّر الحضور عن تمنياتهم للعائلتين الكريمتين بدوام الأفراح والمسرات، مؤكدين أن مثل هذه المناسبات تجسد معاني التلاحم والمحبة التي يتميز بها المجتمع الأردني.