انتهاء اجتماع ترمب دون التوصل إلى قرار بشأن أي اتفاق جديد مع إيران

خبرني - أفادت شبكة "فوكس نيوز"، بانتهاء اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في غرفة العمليات بالبيت الأبيض.

فيما قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الاجتماع استمر نحو ساعتين، دون التوصل إلى قرار بشأن أي اتفاق جديد مع إيران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المداولات الداخلية، قوله إن الإدارة تعتقد أنها باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق، إلا أن هناك عدداً من القضايا لا يزال قيد النقاش.

وأضاف المسؤول أن من بين المسائل التي لم تُحسم بعد قضية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

وكالة إيرانية: إسقاط مسيرة أمريكية إسرائيلية في محيط جزيرة قشم
الخارجية الإيرانية: مضيق هرمز خاضع لتدابير إيرانية خاصة
كازاخستان قدمت عرضا باستلام مخزون اليورانيوم من إيران
مسؤولون أميركيون: لدينا تعهدات شفهية من إيران بشأن المواد النووية
مصدر إيراني: لم ننته بعد من تفاهم سياسي مع أميركا
طهران : تصريحات ترمب عن هرمز اليوم تهدف الى انتصار مصطنع 
