حيلة بسيطة قبل النوم قد تقضي على الأرق

خبرني - قدّمت خبيرة في علم نفس النوم مجموعة من النصائح غير التقليدية التي قد تساعد على النوم بسرعة، في وقت يعاني فيه كثيرون من صعوبة الخلود إلى النوم بسبب التوتر أو ظروف البيئة أو اضطراب الروتين اليومي، ما قد ينعكس سلبًا على الصحة على المدى الطويل.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، أوضحت أخصائية النوم كاثرين هول أن بعض التقنيات البسيطة يمكن أن تُحدث فرقًا واضحًا في تحسين جودة النوم، من بينها ممارسة تمرين الوقوف على الرأس لمدة دقيقتين قبل النوم، والذي – بحسب رأيها – يساعد على تنشيط الدورة الدموية في الدماغ وتهيئة الجسم للاسترخاء، مع إمكانية استخدام الجدار في البداية لتجنب فقدان التوازن.

كما شددت الخبيرة على أهمية الأنشطة الهادئة قبل النوم، مثل قراءة القصص أو الكتب الخيالية، مؤكدة أن هذا النوع من القراءة يساعد العقل على الابتعاد عن التفكير في ضغوط اليوم، ويدخل في حالة تشبه الحلم، ما يسهل الانتقال إلى النوم.

وفي المقابل، حذرت من استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم، بسبب تأثير الضوء الأزرق الذي قد يؤخر إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم.

وأشارت هول إلى أن بعض الدراسات تربط ساعة واحدة فقط من التعرض للشاشات بتأخير إفراز هرمون النوم لعدة ساعات، ما يؤثر على دورة النوم الطبيعية.

ومن بين النصائح اللافتة أيضًا، ما يُعرف بـ"النية المتناقضة"، وهي تقنية تعتمد على محاولة البقاء مستيقظًا عمدًا أثناء الاستلقاء في السرير، بهدف تقليل القلق المرتبط بالأرق، ما يساعد الدماغ على التخلص من التوتر وبالتالي الدخول في النوم بشكل أسرع.

كما أوصت بخفض حرارة الجسم عبر ارتداء ملابس خفيفة واستخدام أغطية خفيفة الوزن، مؤكدة أن الاسترخاء النفسي وتقبّل الأفكار بدل مقاومتها يعدان من العوامل المهمة لتحقيق نوم أسرع وأكثر هدوءًا.