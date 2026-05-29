*
الجمعة: 29 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

حيلة بسيطة قبل النوم قد تقضي على الأرق

  • 29 أيار 2026
  • 23:12
حيلة بسيطة قبل النوم قد تقضي على الأرق

خبرني - قدّمت خبيرة في علم نفس النوم مجموعة من النصائح غير التقليدية التي قد تساعد على النوم بسرعة، في وقت يعاني فيه كثيرون من صعوبة الخلود إلى النوم بسبب التوتر أو ظروف البيئة أو اضطراب الروتين اليومي، ما قد ينعكس سلبًا على الصحة على المدى الطويل.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، أوضحت أخصائية النوم كاثرين هول أن بعض التقنيات البسيطة يمكن أن تُحدث فرقًا واضحًا في تحسين جودة النوم، من بينها ممارسة تمرين الوقوف على الرأس لمدة دقيقتين قبل النوم، والذي – بحسب رأيها – يساعد على تنشيط الدورة الدموية في الدماغ وتهيئة الجسم للاسترخاء، مع إمكانية استخدام الجدار في البداية لتجنب فقدان التوازن.

كما شددت الخبيرة على أهمية الأنشطة الهادئة قبل النوم، مثل قراءة القصص أو الكتب الخيالية، مؤكدة أن هذا النوع من القراءة يساعد العقل على الابتعاد عن التفكير في ضغوط اليوم، ويدخل في حالة تشبه الحلم، ما يسهل الانتقال إلى النوم.

وفي المقابل، حذرت من استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم، بسبب تأثير الضوء الأزرق الذي قد يؤخر إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم.

وأشارت هول إلى أن بعض الدراسات تربط ساعة واحدة فقط من التعرض للشاشات بتأخير إفراز هرمون النوم لعدة ساعات، ما يؤثر على دورة النوم الطبيعية.

ومن بين النصائح اللافتة أيضًا، ما يُعرف بـ"النية المتناقضة"، وهي تقنية تعتمد على محاولة البقاء مستيقظًا عمدًا أثناء الاستلقاء في السرير، بهدف تقليل القلق المرتبط بالأرق، ما يساعد الدماغ على التخلص من التوتر وبالتالي الدخول في النوم بشكل أسرع.

كما أوصت بخفض حرارة الجسم عبر ارتداء ملابس خفيفة واستخدام أغطية خفيفة الوزن، مؤكدة أن الاسترخاء النفسي وتقبّل الأفكار بدل مقاومتها يعدان من العوامل المهمة لتحقيق نوم أسرع وأكثر هدوءًا.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ماذا يحدث لضغط دمك عند تناول خبز القمح الكامل؟
ماذا يحدث لضغط دمك عند تناول خبز القمح الكامل؟
  • 2026-05-29 22:31
قد ينقذ 15 مليون شخص سنويًا.. تعرف على نظام الصحة الكوكبية الغذائي
قد ينقذ 15 مليون شخص سنويًا.. تعرف على نظام الصحة الكوكبية الغذائي
  • 2026-05-29 20:57
متلازمة التعب المزمن والأعراض الغامضة.. عندما يعجز الطب عن التشخيص
متلازمة التعب المزمن والأعراض الغامضة.. عندما يعجز الطب عن التشخيص
  • 2026-05-29 20:51
هل يجب تناول اللوز بقشره؟.. الخبراء يكشفون الفوائد والمحاذير
هل يجب تناول اللوز بقشره؟.. الخبراء يكشفون الفوائد والمحاذير
  • 2026-05-29 20:08
فرك العينين.. عادة تبدأ بحكة وتنتهي بمضاعفات خطيرة
فرك العينين.. عادة تبدأ بحكة وتنتهي بمضاعفات خطيرة
  • 2026-05-29 19:21
انتفاخ الأطراف في الحر.. هذه العلامات لا ينبغي تجاهلها
انتفاخ الأطراف في الحر.. هذه العلامات لا ينبغي تجاهلها
  • 2026-05-29 19:19